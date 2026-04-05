„Mircea Lucescu vrea să plece măreț!”. Dezvăluire tulburătoare după infarctul suferit de „Il Luce”

Giovanni Becali a făcut o dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu (80 ani). În urmă cu mai bine de o săptămână, cel mai titrat antrenor român s-a aflat pe banca naționalei României la barajul cu Turcia. La scurt timp, starea de sănătate a lui „Il Luce” s-a deteriorat rapid, iar, duminică, 5 aprilie, fostul selecționer a fost transferat .

Giovanni Becali, dezvăluire tulburătoare după infarctul suferit de Mircea Lucescu

În cadrul „Giovanni Show”, Ioan Becali a transmis că sacrificiile făcute de Mircea Lucescu nu au meritat, ba chiar i-a trimis un mesaj selecționerului înainte de meciul cu Turcia și i-a spus să fie liniștit. Cel mai cunoscut impresar din România susține că „Il Luce” știe că va muri mai devreme sau mai târziu, astfel că dorește ca la sfârșitul zilelor să fie „măreț”, doar că această măreție este atinsă deja prin trofeele și performanțele obținute.

„Din partea mea, nu a meritat ceea ce a făcut. I-am dat un mesaj, nu mi-a răspuns, probabil din cauza faptului că a fost internat. I-am spus: ‘Mircea, de data asta să stai liniștit în casă, să te uiți la televizor și să asculți ce spun medicii’.

Nu știu dacă a meritat sacrificiul făcut de Mircea Lucescu. Doar într-o singură ipostază ar fi meritat: dacă el știa ce îi spun medicii și spunea: ‘Oricum mă duc, hai să mor în ale mele, să fiu măreț!’. Oricum era măreț, nu trebuia să riște în Turcia, nu trebuia deloc!”, a declarat Giovanni Becali.

Familia, singura realizare care contează

Ioan Becali a continuat și a expus că sănătatea este cea mai de preț, mult peste orice meci sau trofeu obținut. Impresarul i-a scris lui și i-a transmis că trebuie să se focuseze pe familie, pentru că are deja o vârstă și nu mai e ca atunci când avea 60 de ani.

„Trebuia să lase pe altcineva să vină și să continue ce a făcut el. Eu cred că viața și sănătatea sunt înaintea oricărei satisfacții, oricărei performanțe. E vorba de viață! Ce trăim? E viață și moarte, naștere și moarte. Când devenim bătrâni, suntem ca niște copii.

Eu i-am spus că nu merită, i-am transmis prin Ovidiu Ioanițoaia, comunicam cu el. I-am dat și un mesaj: ‘Mircea, să ne vedem cu bine’. Mi-a răspuns atunci. Are o familie întreagă, nu mai e ca la 60 de ani: are un băiat, nepoți, strănepoți, o soție care îi este alături. Eu spun că nu merită și sper să îi dea Dumnezeu sănătate în continuare și să realizeze că doar cu liniștea familială își poate rezolva viața în viitor. Eu am un contract cu ‘Șefu’’ până la 80 de ani, el a trecut deja de 80, merge pe 81”, a adăugat Giovanni Becali.

Mircea Lucescu nu poate sta departe de fotbal nici din spital: „Voia să meargă la finala lui Răzvan”

Moderatorul Horia Ivanovici a intervenit și a dezvăluit că Mircea Lucescu voia să asiste la finala Cupei Greciei în momentul externării. Meciul dintre PAOK și OFI Creta este programat pe 25 aprilie, iar „Il Luce”, în ciuda eforturilor făcute de directorul FANATIK pentru a-l convinge să rămână acasă, era nerăbdător să urmărească partida din tribune.

„Nu putea să se abțină! Știi ce mi-a spus acum vreo 4 zile, nu? Vorbeam cu el înainte să îi pună defibrilatorul, după ce a avut problemele de după meciul cu Turcia. L-a slăbit foarte mult acea operație. Vorbeam cu el — a doua zi trebuia să îi pună defibrilatorul — și îmi spune… Chiar dacă i-au pus un ‘șurub’ în inimă, defibrilatorul acela are o garanție de 10 ani.

Vorbesc cu el cu o seară înaintea operației și zice: ‘De-abia aștept să ies din spital. Am închis acum cu Răzvan, i-am spus că peste trei săptămâni sunt la finala Cupei’. I-am spus: ‘Unde? La ce finală a Cupei?’, iar el: ‘La finala Cupei Greciei’. Îi spun: ‘Nea Mircea, nu vă supărați, dar vă rog, stați liniștit’. A răspuns: ‘Nu contează, că nu sunt eu antrenor. I-am spus lui Răzvan să îmi țină bilet, că la sfârșitul lui aprilie e finala Cupei și nu am cum să nu fiu acolo’.

Eu am mai insistat, am zis: ‘Nea Mircea, vă rog eu frumos, cu tot respectul, chiar nu vă potoliți?’. El a spus: ‘Horia, nu mai exagera! Toți m-ați omorât și m-ați îngropat, dar sunt bine! Am mai avut lucruri similare’. Când am văzut că îl deranjează, nu am mai insistat. Eu am spus-o cu drag!

Nu îi place discuția asta. Când îi spui, îl deranjează. I-am spus că o să aibă oricum emoții la finala Cupei. Eu i-am spus din drag, din inimă. Mircea Lucescu are o pasiune infinită, dusă până la extrem! Aveam noi un slogan când am lansat FANATIK: ‘FANATIK până la moarte’”, a conchis Horia Ivanovici.