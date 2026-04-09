Mircea Lucescu vs. Sir Alex Ferguson! Aproape trei decenii de la un Inter – Manchester United cu Ronaldo, Beckham, Baggio și Giggs pe teren

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, însă el va rămâne etern în memoria iubitorilor fotbalului din România și din întreaga lume. ”Il Luce” a lăsat în urmă amintiri care nu vor dispărea niciodată. În urmă cu aproape trei decenii, românul ajungea la una dintre cele mai mari echipe din Europa, Inter Milano. Nu a stat aici mult timp, însă a avut parte în acea perioadă de un duel de 5 stele în UEFA Champions League, contra unui alt nume de legendă, Sir Alex Ferguson.

Au trecut aproape trei decenii de la ultimul duel Mircea Lucescu – Sir Alex Ferguson. Ce s-a întâmplat în duelul Inter – Manchester United

”Il Luce” ne-a părăsit în urmă cu câteva zile, însă acesta lasă în urmă o carieră impresionantă de antrenor. A debutat ca jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara tocmai în 1979. Apoi, a fost selecționerul României cinci ani, din noiembrie 1981, până în octombrie 1986. A urmat o aventură de decenii pe banca tehnică a echipelor de club.

Rând pe rând, a pregătit pe Dinamo (1985 – 1990), Pisa (1990 – 1991), Brescia (1991 – 1996), Reggiana (1996), Rapid (1997 – 1998, 1999 – 2000), Inter Milano (1999), Galatasaray (2000 – 2002), Beșiktaș (2002 – 2004), Șahtior Donețk (2004 – 2016), Zenit Sankt Petersburg (2016 – 2018), naționala Turciei (2017 – 2019) Dinamo Kiev (2020 – 2023) și naționala României (2024 – 2026).

este marele Inter. Românul nu a stat mult timp pe banca granzilor italieni, însă în scurta perioadă a avut parte de unele partide de gală. În urmă cu aproape trei decenii, Mircea Lucescu îl înfrunta pe marele Sir Alex Ferguson, 84 de ani, într-un Inter – Manchester United din sferturile de finală ale Ligi Campionilor.

În manșa tur, de pe Old Trafford, britanicii s-au impus cu 2-0, grație dublei lui Dwight Yorke (7, 45+1). În returul de pe ”San Siro”, echipa lui Mircea Lucescu a deschis scorul în minutul 63 prin Ventola și speranțele că va întoarce scorul din Anglia erau din nou aprinse. Din păcate pentru gazde, Paul Scholes a egalat în minutul 88, iar United mergea în careul de ași al Ligii Campionilor din sezonul 1998 – 1999.

Ce jucători de legendă se aflau în echipele lui Mircea Lucescu și Sir Alex Ferguson

În meciul retur jucat pe 17 martie 1999, Mircea Lucescu și omologul său scoțian de pe banca lui Manchester United au trimis în teren jucători uriași. La gazde, ”Il Luce” a început partida de acasă cu Pagliuca, Bergomi, Colonnese, Zanetti, Ronaldo, Roberto Baggio, Diego Simeone, Cauet, West, Zamorano și Silvestre. Au mai intrat pe parcurs: Ventola, Ze Elias și Moriero.

Dincolo, Sir Alex Ferguson venea în Italia cu o constelație de vedete. Primul 11: Schmeichel, G. Neville, Irwin, Johnsen, Stam, Beckham, Cole, Giggs, Keane Yorke, Berg. Au mai jucat în acel meci, pentru britanici, Solskjær, Scholes și P. Neville. Lucescu a părăsit clubul din Serie A tot în 1999.

Manchester United – Bayern Munchen 2-1 , avea să fie scorul finalei incredibile a Ligii Campionilor din sezonul 1998 – 1999

De câte ori l-a înfruntat Mircea Lucescu pe marele Sir Alex Ferguson

Sir Alex Ferguson au avut loc , cu cei doi ca antrenori. În afară de dubla Inter – Manchester United din 1999, cei doi mari tehnicieni se mai duelaseră într-un amical Scoția – România, jucat pe 26 martie 1986. S-a terminat 3-0 pentru gazde, grație golurilor marcate de Gordon Strachan 18′, Richard Gough 27′ și Roy Aitken 80′.

Mircea Lucescu trimitea atunci un prim 11 format din: Silviu Lung, Mircea Rednic, George Iorgulescu (46′ Alexandru Nicolae), Lică Movilă, Nicolae Ungureanu, Ioan Andone (75′ Niță Cireașă), Michael Klein, Gheorghe Hagi, Marcel Coraș (70′ Romulus Gabor), Rodion Cămătaru și Dorin Mateuț.