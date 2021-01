Mircea Radu a vorbit despre boala de care suferă de câțiva ani și a făcut dezvăluiri despre clipele grele prin care a trecut din cauza afecțiunii. Nu este vorba despre o boală gravă, însă poate provoca dureri puternice.

Moderatorul celebrei emisiuni „Din dragoste”, care făcea furori la începutul anilor 2000, a mărturisit că suferă de spondiloză cervicală, o boală care își face apariția odată cu înaintarea în vârstă, în majoritatea cazurilor.

Fostul prezentator TV s-a retras din viața publică în ultimii ani, iar acum locuiește la Piatra Neamț alături de soția lui, fiind și orașul ei natal.

Mircea Radu a vorbit despre boala de care suferă. Clipe de coșmar pentru fostul prezentator

Mircea Radu s-a lansat în televiziune în anii ’90 ca prezentor al știrilor de la TVR. Emisiunea prin care s-a remarcat și care i-a adus faimă este „Din dragoste”, difuzată pe Antena 1 în perioada 2000 – 2009, foarte îndrăgită de telespectatorii români.

După câteva proiecte de scurtă durată, Mircea Radu (52 de ani) s-a retras din lumea showbiz-ului pentru a se dedica în totalitate soției și celor doi copii. Înaintarea în vârstă i-a adus și anumite probleme de sănătate, după cum a mărturisit.

Fostul prezentator se confruntă cu spondiloză cervicală, care nu este neapărat afecțiune gravă, însă poate provoca dureri insuportabile. În urmă cu ceva timp, Mircea Radu le-a povestit urmăritorilor despre durerile care îl chinuie și noaptea, de multe ori.

„Noapte grea, cu somn întrerupt din cauza spondilozei cervicale de care sufăr. Am coborât în bucătărie şi am umblat în raftul cu medicamente – ştiam unde e dar nu m-am uitat în el niciodată – am găsit pastile de toate felurile, mici, rotunde, lunguieţe, colorate pentru afecţiuni care nu mi-ar fi trecut prin cap că există.

Am înghiţit paracetamol cu apă de la robinet – ‘s-o laşi să curgă mai mult dacă vrei mai rece’ am auzit în minte vocea asta familiară, de demult, din copilăria mea. M-am aşezat în pat, pe spate, aşteptând cu ochii deschişi ameţelile şi amorţeala pentru că, din ce am citit, spondiloza nu vine niciodată singură”, a scris jurnalistul pe blogul personal, potrivit ciao.ro.

Ultima apariție a lui Mircea Radu în calitate de prezentator a fost la „Ie, Românie” de pe Antena 1, emisiune care a fost întreruptă brusc acum doi ani. Mai târziu, acesta s-a întors la Televiziunea Română pentru a prezenta „Down the Road: Aventura”.

În prezent, Mircea Radu locuiește cu familia la Piatra Neamț și lucrează de acasă, dat fiind situația impusă de pandemia de coronavirus.

„Lucrez de acasă. Urmăresc ştirile de la TVR, ascult preponderent postul public de radio şi citesc. Fac astea în timp ce am grijă de copii – lecţii, joacă şi încălzitul mâncării de prânz, apoi somnul lor de după-amiază.

Apoi soţia mea vine de la clinică şi îmi spune cum stau lucrurile din punctul ei de vedere, al unui medic aflat în prima linie a luptei împotriva coronavirusului”, a declarat fostul prezentator pentru Click.