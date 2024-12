Crăciunul, în comunism, prin ochii lui Mircea Radu. Celebrul jurnalist, rememorează: „Își pierduse complet mințile.”. Exclusiv

Mircea Radu recunoaște, cu sinceritate, că părinții lui nu au lăsat niciodată comunismul să le intre în casă. Chiar dacă totul în jur era gri, în casa celebrului jurnalist bradul era împodobit, cozonacii erau pufoși și Moș Crăciun venea mereu, cu ce se putea.

Mircea Radu deschide cufărul de amintiri: „Mai era varianta de a colinda în tramvaie”

Perioada Crăciunului aduce în simțuri și în trăiri, tuturor multe amintiri frumoase. Mircea Radu, celebrul jurnalist, recunoaște că cel mai bine este acasă de sărbători. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Mircea recunoaște că ar da orice să mai simtă bucuria venirii Moșului, așa cum o simțea în copilărie.

ADVERTISEMENT

Mircea Radu povestește, cu emoție, despre atunci când era doar un copilaș. Părinții, bunica și bradul sunt cele mai frumoase amintiri pe care celebrul prezentator le poartă în suflet de atâția ani. Își amintește și cum părinții lui primeau, ani la rând, colindătorii. Atât de prețioase sunt acele clipe, că a transmis mai departe tradițiile și copiilor lui, Tudor și Clara.

„Îmi aduc aminte de mama și tata, tineri. Bunica mea din partea mamei, cel mai echilibrat și mai înțelept om pe care l-am întâlnit. Eu lângă brad desfăcând cadouri, ei toți bucurându-se de bucuria mea…

ADVERTISEMENT

Eu am copilărit la bloc, în Cartierul Colentina din București. Vacanțele mi le făceam tot la bloc, în Cartierul Gării de Nord. Să mergi la colindat însemna să urci cu liftul până la etajul 10. Să suni la cele patru apartamente de pe fiecare etaj și să începi cu ”Dom´- Dom´ să-nălțăm” și ”Deschide ușa, creștine”. Nu asta ar fi fost problema, dar niciunul dintre prietenii mei n-o făcea.

Dar ai mei deschideau ușa și primeau colindători, cărora le dădeau mere, nuci, foarte rar bani. A, am uitat! Mai era varianta de a colinda în tramvaie. Foarte interesant era că, din toate mijloacele de transport în comun de suprafață, doar în tramvaie se colinda. Probabil datorită formei lunguiețe care îți permitea să te desfășori. Dar asta era exclus, n-aș fi făcut asta niciodată”, ne mărturisește, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Radu.

ADVERTISEMENT

„Ai mei nu lăsau comunismul să intre la noi în casă”

Mircea Radu mărturisește, cu sinceritate, că în copilăria lui părinții nu au lăsat comunismul să umbrească sărbătoarea Crăciunului. În vremurile cele gri ale regimului, cozonacii și bradul nu lipseau niciodată.

„Ai mei nu lăsau comunismul să intre la noi în casă. Ai mei aveau ceva ce uriașa majoritate a românilor au, și-anume bun simț. Iar trăsătura asta îi apăra de stridențe, mistificări și mari minciuni. Îi ținea la adăpost de regimul ăla care, mai ales în anii de pe urmă, își pierduse complet mințile.

ADVERTISEMENT

Sigur că oamenii sărbătoreau Crăciunul! Cu brad împodobit, cu cozonac pufos plin cu nucă, rahat și cacao, cu sarmale, piftie și cârnați. Cu mai puține cadouri decât acum, se-nțelege. De pildă, eu primeam o pungă de portocale și ceva de îmbrăcat sau de încălțat și cu asta basta, dar sărbătoream, cum să nu?!”, ne povestește Mircea Radu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mircea Radu, nostalgic după bucatele gătite de măicuța lui: „Aș da orice să mai…”

Cunoscutul jurnalist își aduce aminte, cu emoție și nostalgie, de cadourile cu care venea Moș Crăciun atunci când era doar un copil. Relatează că ar da orice să mai poate retrăi acel sentiment minunat. De asemenea, nu uită niciun fel de mâncare pe care mama lui îl pregătea de sărbători.

„Cu portocale venea Moșul, în primul rând. Și venea noaptea! Mă trezeam dimineața și mă repezeam la punga în care erau portocale. O deschideam și mă lăsam dus de mirosul acela dulce-acrișor, inconfundabil, de coajă de portocală… Aș da orice să mai adorm cu sentimentul extraordinar de plăcut că dimineața mă va aștepta o mare bucurie. Moș Gerilă îi spuneau în ziare sau la radio-TV, la noi în casă i se spunea Moș Crăciun.

Pentru a diversifica mâncărurile și pentru a le împărți înțelept, mama făcea feluri de mâncare pentru Sărbătoarea de Crăciun și altele pentru seara de Revelion. De Crăciun mâncam cârnați sau friptură, ciorbă de porc acrită cu zeamă de varză, sarmale cu mămăligă și încheiam cu cozonac. De Revelion ciorba ieșea din meniu și era înlocuită cu piftie și salată beouf. Toate astea sunt încă, de departe, felurile mele de mâncare preferate”, ne dezvăluie Mircea Radu.

Mircea Radu își amintește ziua când a fost sunat de Moș Crăciun

Celebrul prezentator nu a uitat nimic din copilăria lui. A încercat, de la început, să transmită și copiilor săi, Tudor și Clară, aceste tradiții minunate. Primirea colindătorilor și sosirea lui Moș Crăciun, pe care nu-l vedea nimeni, au rămas neschimbate în inima lui Mircea Radu. Ne povestește și de telefonul pe care l-a primit, într-un an, chiar de la Moș Crăciun.

„Scrisorile copiilor noștri sunt citite înainte de noi, de Raluca și de mine. Ca să ne putem da cu părerea. Asta îmi aduce aminte că eu am avut o perioadă, scurtă, e-adevărat, pe la vârsta de 7-8 ani, când mi se pusese pata că vreau schiuri. Habar n-am de unde și până unde treaba asta, că nimeni din neam nu schia și nici prieteni care s-o facă nu aveam.

Mama și-a rugat șeful, un tip cu o voce groasă pe care-l chema Rotaru, să mă sune, să se dea drept ”Moșul”. M-a sunat omul, s-a prezentat ”Sunt Moș Crăciun, dragă Mircea, și am auzit că ai fost cuminte”. Eu m-am emoționat i-am zis că da. A continuat că a primit scrisoarea, dar că ”nu pot să îți aduc schiuri pentru că tu ești din București. Ce-ți trebuie ție schiuri?! Lasă că le duc copiilor din Brașov, Predeal, Azuga”. Mi-a dat mat…

După ce am închis mi-am dat seama că așa-i, ce-mi trebuie mie schiuri. M-am potolit și nu i-am mai cerut niciodată. Dar anul următor am pus pe listă o saltea de apă, labe și ochelari de scafandru. Mi-a adus niște portocale și un prosop pentru că, desigur, copiii din Constanța, Agigea… (n.r. râde)”, ne divulgă, vădint emoționat, în exclusivitate pentru FANATIK, Mircea Radu.

„Ea a insistat să facă sarmale, eu am deschis un vin sec”

Mircea Radu ne spune cum a fost primul Crăciun , pe vremea când erau doar ei, fără copii. Aflăm, de asemenea, în exclusivitate, unde își vor petrece anul acesta sărbătorile de iarnă.

„A fost foarte drăguț. Știu că ea a insistat să facă sarmale, eu am deschis un vin sec, cu o etichetă pe care erau desenați doi cocoși, un copac și un șarpe. Nu se mai găsește vinul ăla, habar n-am de ce, că era bun. Apoi am ascultat muzici. Am tot stat la povești până ce s-au făcut sarmalele-alea, din care am mâncat și mi-au plăcut. Ș-am încălecat pe-o șa….

Mergem la Iași, la sora Ralucăi și la cumnatul meu, unde ne vom întâlni cu socrii. Vom mânca, vom bea și ne vom veseli. Din păcate, tata nu va fi prezent fiindcă distanța București – Iași e cam lungă, e iarnă, cine știe cum va fi vremea. Ne vom întâlni după Sărbători cu el”, ne spune, în încheiere, Mircea Radu.