Mircea Radu revine în prim-plan cu detalii despre emisiunea Din Dragoste: ”Succesul te ține”

Fostul prezentator de la Antena 1 a revenit în prim-plan cu detalii despre emisiunea care l-a consacrat. Renumitul jurnalist a dezvăluit ce a fost nevoit să facă pentru a atinge succesul, precizând că s-a simțit precum un șofer de TIR.

Mircea Radu și-a adus aminte de perioada ”Din dragoste”. Cum se simțea prezentatorul

Mircea Radu s-a consumat enorm în perioada în care a filmat emisiunea „Din dragoste”. La momentul respectiv muncea foarte mult și era plecat din București zile întregi. s-a bucurat de un succes impresionant.

„Este un consum extraordinar de resurse. De exemplu, tu te uitai la emisiunea «Din Dragoste» o dată pe săptămână, două ore. Pentru emisiunea aia, eu munceam șase zile din șapte și munceam nu în București!

Aveam o viață de șofer de TIR, adică eram astăzi în București, dar mâine plecam la Satu Mare. După aia, plecam în Maramureș, după aia coboram în Cluj și așa mai departe. Chestiunea asta am făcut-o an de an, timp de nouă ani.

Gândește-te ce uzură extraordinară! Succesul te ține, dar trebuie văzută și cealaltă jumătate a paharului, care de multe ori contează!”, a mărturisit Mircea Radu pentru .

Cum a ajuns Mircea Radu la cârma show-ului „Din dragoste”

Prezentatorul lucra la știri în momentul în care a venit propunerea să prezinte show-ul „Din dragoste”. Vedeta nu a dorit să rateze această ocazie unică în viață și a dat curs proiectului care s-a dovedit un real succes.

„Eu lucram la știri și a venit propunerea să prezint emisiunea «Din Dragoste». Bun, emisiunea este o combinație cumva, nu este nici divertisment, nu este nici jurnal, este reality people.

Era o schimbare de macaz și am fost foarte încântat când mi s-a făcut această propunere, dar au venit oameni care mi-au spus: «Gândește-te bine, că s-ar putea să te ratezi!

Plecând de la știri, nu mai poți să te întorci la știri!» M-am gândit bine și am zis că nu există nu se poate și am intrat în povestea asta!”, a mai spus Mircea Radu, care ulterior a colaborat cu postul public TVR.

Îndrăgitul a renunțat în cele din urmă la cariera din televiziune și s-a retras la casa din Piatra Neamț. Vedeta duce un trai liniștit și se ocupă îndeaproape de tot ce ține de locuință și grădină.