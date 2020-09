Mircea Radu și-a modificat declarația de avere. Este plătit regește la TVR

Mircea Radu și-a rotunjit semnificativ veniturile de când este șef al comunicării în TVR și consilier al Doinei Gradea, actualul președinte-director general al instituției. Cel puțin așa reiese din declarația sa de avere, rectificată după ce în primă fază erau trecute venituri de două ori mai mici.

Mai concret, nu a primit 13.000 de euro (64.670 de lei), cât anunțase în luna iulie, ci 23.000 de euro (112.574 de lei). Neregulile au fost semnalate de Sindicatul MediaSind, la capătul ședinței Consiliului de Administrație.

Gradea a recunoscut la acea vreme că prezentatorul TV a primit pentru cele opt ediții ale emisiunii Down The Road mai mulți bani decât sumele notate în declarația de avere. Surse citate de paginademedia.ro au dezvăluit că membrii Consiliului de Administrație au cerut lămuriri în legătură cu modul în care vedeta postului public a încasat aproape de două ori mai mult.

Mircea Radu a revenit la TVR în ultima parte a anului 2019 pentru a prezenta Down the road, emisiunea dedicată unui grup de tineri diagnosticați cu sindromul Down care pleacă în aventura vieții lor. În ianuarie 2020, acesta a devenit și consilier al președintelui TVR Doina Gradea, iar din iulie ocupă postul de director de comunicare în cadrul instituției.

Sindicatul MediaSind cerea cu câteva săptămâni în urmă ca ANI și DNA să investigheze aceste „inadvertențe flagrante” din declarația de avere a vedetei TV. Aceasta include, însă doar veniturile de anul trecut, obținute pentru Down the road.

Se cere demiterea sa din TVR: „Este revoltător”

Sindicaliștii cer acum demiterea „de urgență” a lui Mircea Radu „din toate funcțiile deținute în TVR” și„demararea unei anchete privind condițiile în care s-a încheiat un asemenea contract plătit cu sume discreționare din bani publici”.

„Este revoltător faptul că administrația Gradea atribuie contracte, din bani publici, de cele mai multe ori pe sume consistente, unor realizatori externi, în timp ce peste 80 la sută din profesioniștii din TVR sunt plătiți la minimul grilei de salarizare”, au mai spus cei de la MediaSind.

Filmările pentru emisiunea lui Mircea Radu au durat două săptămâni, timp de 12 ore pe zi, potrivit comunicatului transmis de TVR. Cât despre costuri, doar pentru format a fost nevoie de 95.570 de lei (aproximativ 20.000 de euro).

Pe lângă declaraţiile depuse de Doina Gradea şi consilierul său, au fost publicate documente asemănătoare și pentru membrii din Consiliului de Administraţie. Unii dintre ei încasează atât salariul de la postul public de televiziune, (unde sunt angajaţi pe diverse posturi), cât şi indemnizaţia de membru CA.

