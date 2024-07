Mircea Rădulescu avertizează FRF: ”Mircea Lucescu nu poate să fie un subordonat. El este patron tehnic”

, după o pauză de 38 de ani. , a precizat în exclusivitate pentru FANATIK marele antrenor român. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, face tot posibilul pentru a-l convinge pe ”Il Luce” să revină pe banca primei reprezentative.

Mircea Rădulescu îl vede pe Mircea Lucescu în funcția de Director Tehnic

FRF caută selecționer după ce să-și mai prelungească angajamentul scadent după participarea la EURO 2024, iar , pentru a continua proiectul început la Farul.

Mircea Rădulescu (82 de ani), fostul secund al lui Mircea Lucescu la echipa națională din perioada în care România s-a calificat la EURO 1984, consideră că ”Il Luce” ar trebui să fie numit Director Tehnic, să coordoneze un selecționer mai tânăr și întreg staff-ul echipei naționale.

Bună ziua, domnul Rădulescu. Ce părere aveți despre discuțiile referitoare la revenirea lui Mircea Lucescu la echipa națională?

Până să discutăm despre asta, aș vrea să spun că tot nu e clar pentru opinia publică de ce s-a despărțit echipa națională de Edi Iordănescu.

Edi Iordănescu a spus că e obosit și că vrea să stea lângă familie.

Chestia asta este o explicație ușoară. Probabil că altele sunt lucrurile, iar opinia publică așteaptă să afle care au fost motivele reale ale divorțului. E clar că a fost un divorț. Părerea mea este că Edi Iordănescu și cei din jurul lui puteau să ducă la următorul nivel echipa națională. Și aveau șanse să depășească performanța de la EURO 2024.

”Mircea Lucescu trebuie respectat și să fie ajutat de un selecționer tânăr”

Asta ar însemna calificarea la Campionatul Mondial?

Toți așteptăm încă o performanță adevărată, pentru că nu poți să spui că e o mare performanță că s-a ajuns în optimi la Europene, dintr-o grupă cu Ucraina, Belgia și Slovacia. Nu ne face deloc bine supralicitarea rezultatelor din Germania. Au fost niște rezultate pe măsura fotbalului românesc. A fost bine, felicitări, dar atât.

Revenind la Mircea Lucescu, în ce postură îl vedeți?

M-aș bucura dacă s-ar confirma revenirea lui la echipa națională și bănuiesc că se va confirma. Spun asta pentru că Mircea Lucescu sfidează vârsta. Eu cred că titulatura care i s-ar potrivi cel mai bine ar fi cea de ”Director Tehnic”, dându-i-se în felul acesta drepturi tehnice pe care le merită. Nu se poate altfel.

Nu-l poți pune antrenor pe Mircea Lucescu și să-i limitezi atribuțiunile. El trebuie respectat și să fie ajutat de un selecționer tânăr să pună în practică tot ce consideră el că ar fi bun pentru fotbalul românesc și în primul rând pentru echipa națională. Mircea Lucescu nu poate să fie un subordonat. El este patron tehnic” – Mircea Rădulescu, fost selecționer

”Mircea Lucescu este destul de isteț să știe cum să-i facă pe oamenii din jurul lui să-l asculte”

Credeți că mai are energia să conducă tot, așa cum o făcea în tinerețe? De la tunsul gazonului, până la cele mai mici detalii tehnico-tactice.

Personal, l-aș accepta cu brațele deschise la echipa națională. Am mare încredere în posibilitățile pe care le mai are să dea ceva fotbalului românesc. Mircea Lucescu va fi destul de înțelept să-și ia niște colaboratori mai tineri pe lângă el, care să gestioneze o parte din activitatea echipei naționale. El ar trebui să se menajeze.

Ați vedea un parteneriat Mircea Lucescu – Adrian Mutu?

Am fost patru ani secundul lui Mircea Lucescu, iar el știe bine unde se termină implicarea lui și unde încep responsabilitățile colaboratorilor săi. Cred că este destul de isteț să știe cum să-i facă pe oamenii din jurul lui să-l asculte. Mircea Lucescu are nevoie de oameni care să fie devotați inițiativelor lui, să existe o încredere reciprocă, să fie ascultat. Nu poți asculta un om de care te îndoiești. Asculți de un om care a făcut ceva la viața lui.

”Calificarea la Mondiale nu se realizează doar cu poza lui Mircea Lucescu”

Ce ar trebui să facă Mircea Lucescu la națională?

Eu așa văd lucrurile: se va ocupa de selecție, de metodologia de pregătire a echipei naționale, de filosofia de joc, de ierarhiile din cadrul echipei. Menținerea și promovarea lucrurilor bune care au fost până acum la lot. Sunt sigur că se va implica în organizarea Comisiei Tehnice și a celorlalte sectoare din Federație. Relațiile lui la nivel internațional vor ajuta mult.

Credeți că va fi suficientă cooptarea lui Mircea Lucescu pentru ca România să se califice la Mondialele din 2026?

Categoric, nu! Nu se poate obține calificări doar cu poza unui antrenor, oricât de titrat ar fi el. Sunt convins că Mircea Lucescu își va pune amprenta pe echipa națională printr-o selecție corectă. Va pregăti foarte bine fiecare meci, va studia fiecare adversar și va acorda o atenție deosebită celor mai mici detalii.