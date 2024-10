Mircea Rednic a câștigat procesul cu Dinamo: decizie definitivă! Lovitură grea pentru clubul din Ștefan cel Mare. Prima reacție a antrenorului. Exclusiv

Mircea Rednic a avut câștig de cauză în procesul cu Dinamo București, astfel că echipa revelație din acest sezon este obligată să îi plătească o sumă importantă de bani antrenorului.

UPDATE: Prima reacție din partea lui Mircea Rednic după câștigarea procesului

Contactat de FANATIK pentru a comenta decizia Instanței, Mircea Rednic nu a vrut să vorbească foarte mult pe acest subiect, dar a precizat că nu s-ar fi ajuns aici dacă persoanele din conducerea lui Dinamo l-ar fi chemat să rezolve pe cale amiabilă diferendul.

„Îmi pare rău că s-a ajuns aici, pentru că dacă aș fi fost chemat la o discuție lucrurile se puteau rezolva. Dar nu am acceptat faptul că vorbisem ceva cu cei din conducere, apoi am fost dat afară printr-o înștiințare pe fax, așa cum s-a întâmplat când am plecat de la Dinamo”, a declarat Mircea Rednic în exclusivitate pentru FANATIK.

Mircea Rednic a câștigat procesul cu Dinamo: decizie definitivă! Lovitură grea pentru clubul din Ștefan cel Mare

este într-un conflict cu Dinamo București încă din decembrie 2021, când Mircea Rednic a fost înlăturat de pe banca dinamoviștilor după doar 12 meciuri.

Deși a fost antrenor în patru rânduri și totodată a evoluat în tricoul „câinilor roșii” preț de 7 ani, între 1983 și 1990, Mircea Rednic a considerat că i-a fost făcută o nedreptate în momentul despărțirii și a solicitat suma de 32.000 de euro, care reprezintă valoarea a patru salarii din acel moment.

, dar în urma unui apel, instanța a hotărât să îi dea dreptate antrenorului, printr-o decizie definitivă. Astfel că, în data de 16 octombrie, decizia în privința dosarului a ieșit la lumină.

Decizia Curții de Apel București este următoarea: „Admite apelul. Schimbă în totalitate sentința apelată, în sensul că – Admite contestația. Obligă administratorul judiciar la plată către contestator a sumei de 32.000 de euro cu titlul de creanță curentă. Definitivă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 16.10.2024”.

„Mi se pare normal să iau acele salarii”

Mircea Rednic a vorbit în luna mai a acestui an, când , despre procesul pe care acesta îl are cu „câinii roșii”. „Puriul” e de părere că e normal ca salariile să fie plătite și totodată a ținut să-l „înțepe” pe Răzvan Zăvăleanu.

„Mi se pare normal să iau acele salarii. E un contract care trebuie respectat. M-a deranjat…

Marele administrator judiciar… Pe vremea mea era limită la salarii, maximum 6.000. Acum văd că se ajunge și la 18.000. Dar nu vreau să vorbesc… A zis că au fost nereguli și că Rednic și-a urmărit interesul. Care au fost neregulile? Că am plătit motorină? Că am plătit oameni ca să avem căldură? Nu aveam nici apă, ne spălam cu apă plată. Am plătit cazare, am plătit cu Iuhasz comisioane pentru jucătorii care au venit. Să spună ce nereguli a făcut Rednic la Dinamo. Eram vai de capul nostru…

Normal că e vorba de orgoliu. Nu e vorba de bani, e vorba de respect. Știi ce m-a deranjat? Nu avut nici curajul să mă cheme să discutăm. Au trimis o notificare pe WhatsApp… Așa se procedează? Îmi trimiți notificare ca ultimului angajat.

Totuși, eu am făcut ceva pentru Dinamo. Și tu să ai un salariu de nesimțit, să iei 6% la un transfer la care nu ai niciun merit și tot tu ieși să vorbești… Tu ești administrator judiciar. Cum de sunt salarii așa mari dacă ești în insolvență?”, a spus Mircea Rednic despre procesul cu Dinamo, în mai 2024.