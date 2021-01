Mircea Rednic a comentat plecarea lui Șumudică de la Gaziantep: „Am pățit-o și eu. Mi s-au umflat penele”

Mircea Rednic a comentat plecarea lui Șumudică de la Gaziantep, după prima victorie a echipei Viitorul sub comanda sa tehnică. Acesta nu a vrut să intre direct în detalii însă a subliniat că acest gen de tratament l-a primit și el în perioada petrecută Standard Liege.

Viitorul a învins-o pe Hermannstadt într-o partidă restantă din Liga 1, cu scorul de 2-1, iar echipa dobrogeană se află pe locul 6 în clasament cu 20 de puncte în 15 etape.

Golurile partidei au fost marcate pentru gazde de Luckassen 37′ și Andrei Ciobanu 84′, iar pentru oaspeți a marcat Raul Opruț 19′.

Cum a comentat Mircea Rednic plecarea lui Șumudică de la Gaziantep: „Nu suntem în relații atât de bune”

“Îmi pare rău de Șumudică. A muncit acolo și a avut rezultate. Și eu am pățit-o. Am vrut să îi dau telefon, dar nu sunt în relații așa bune. Și eu am pățit la Standard la fel. Mi s-au umflat penele.

M-am crezut mare și tare. Am făcut două declarații legate de președinte și m-a costat. Eu îl respect și îmi pare rău pentru el. Echipa a ajuns acolo datorită lui și strategia făcută și rezultatele mari, dar eu știu ce înseamnă să fii antrenor străin.

Deranjează. Mai ales dacă ești bățos și spui ce simți deranjează”, a declarat Mircea Rednic după meci la flash interview.

Mesajul lui Rednic pentru Șumudică: “Să nu meargă în lumea arabă că nu e bine”

Mircea Rednic i-a dat și un sfat lui Marius Șumudică, să evite fotbalul din Arabia, actualul antrenor al celor de la Viitorul activând în trecut de două ori la echipe din zona golfului, în opinia sa nivelul sportiv fiind scăzut acolo.

“Se formează un grup care te așteaptă la cotitură și plătești. Îmi pare rău pentru imaginea noastră. Să nu meargă în lumea arabă că nu e bine. Eu am antrenat de două ori. E bine financiar, dar fotbalistic nu.

Dacă vrea să ia drumul lui Oli sau Răzvan bine, dar sportiv nu e bine. Eu sper să găsească o echipă cu prestigiu. Pentru că a arătat că e antrenor foarte bun”, a mai adăugat Mircea Rednic.

