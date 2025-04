Mircea Rednic a dat cărțile pe față cu privire la plecarea de la UTA: „Dacă voiam, ajungeam înaintea lui Reghe acolo”

Mircea Rednic a anunțat în urmă cu aproximativ trei săptămâni că are o ofertă bună din campionatul Azerbaidjanului, lăsând să se înțeleagă că, cel mai probabil, va părăsi UTA la finalul sezonului. Întrebat din nou despre acele declarații, tehnicianul arădenilor a lămurit situația și a spus că au fost lucruri spuse la nervi.

Mircea Rednic este antrenor la UTA din anul 2023. În acest sezon, parcursul arădenilor nu a fost unul tocmai bun. Cu foarte mulți străini în lot, echipa „Puriului” nu a strălucit în SuperLiga României și se află în play-out, chiar sub locurile de baraj.

la conferința de presă premergătoare partidei cu Hermannstadt Rednic a lăsat să se înțeleagă că au fost lucruri spuse în urma unui val de negativism care s-a revărsat asupra echipei după ultimele rezultate:

„Cine a zis că pleacă? Nu am zis niciodată. (n.r. i s-au amintit declarațiile despre plecare) Te saturi când vezi că oamenii nu sunt realiști, că lucrurile merg bine, dar tot apar comentarii și articole negative.

Dacă era să plec, am avut oferte, puteam să ajung înaintea lui Reghe (n.r. Reghecampf) acolo (n.r. la Esperance Tunis). Eu am fost ofertat primul, nu știu dacă am un merit, că mi-au cerut să propun doi jucători cu nume și i-am numit pe Mutu și pe Reghe.

Eu aveam și un avantaj că vorbesc franceză. Dacă îmi doream să plec, puteam să plec, dar nu mă interesează. Am un proiect aici, am un contract, discutăm după cele patru etape”, a spus Rednic la conferința de presă premergătoare meciului de la Sibiu.

Rednic, dorit la locul 9 din Azerbaidjan

care se află pe penultimul loc în prima ligă azeră, la 8 puncte de ultima clasată, care este singura ce retrogradează în divizia secundă:

„Financiar m-au convins azerii, dar mai așteptăm. Eu fac muncă voluntară aici, cred că sunt singurul antrenor care s-a implicat. Nu am trecut pe la Arad doar așa, lumea o să mă pomenească. Vestiarul ăsta e datorită mie. Sala de forță, la fel. M-am implicat și sufletește, știți ce probleme de sănătate am avut, dar și financiar, am dat și prime”, a spus Rednic, în urmă cu trei săptămâni.