Mircea Rednic a identificat „marea problemă” de la Dinamo: „Nu înțeleg de unde atâta încăpățânare”

Mircea Rednic a analizat o și a tras concluzia că problema echipei este legată de lipsa unui atacant veritabil, care să profite de posesia mare pe care reușește să o facă în mai toate partidele.

Mircea Rednic a identificat probleme pe care o are Dinamo

Fostul antrenor al lui Dinamo nu este de acord cu strategia pe care au avut-o conducătorii grupării, care nu au reușit în această iarnă să aducă întăriri în zona ofensivă.

„Nu vreau să fac o analiză. Primul obiectiv a fost îndeplinit, Dinamo a intrat în play-off al doilea an consecutiv. E clar că ultimele meciuri nu au ieşit aşa cum şi-au dorit cei de acolo. Au şi o scuză, pentru că au lipsit unii jucători importaţi. Marea problemă este lipsa unui atacant.

Chiar nu înţeleg de unde atâta încăpăţânare din partea celor din club… Trebuie să-ţi dai seama când echipa asta are posesie foarte bună, e clar că nu sunt soluţii pentru atac şi plimbă mingea în spate, în lateral. Jucătorii care sunt în faţă nu sunt atacanţi adevăraţi. Nici Karamoko nu-i un număr 9 veritabil”, a spus Mircea Rednic.

Zeljko Kopic, lăudat de Mircea Rednic

Actualul antrenor al lui , Zeljko Kopic, a fost lăudat de către Mircea Rednic, cel care a activat de mai multe ori ca tehnician al trupei din Ștefan cel Mare.

„Asta este observaţia mea personală. Nu vreau să ia nimeni ca fiind ceva negativ. Golurile sunt marcate mai mult de mijlocaşi, de fundaşi. Păcat, ar fi trebuit făcut un sacrificiu pentru că eşti acolo sus. Dinamo e bine organizată acum, a venit şi Puşcaş, dar nu ştim în ce situaţie este.

Poate să ajute. Vedem ce o să fie. Dinamo are un antrenor care a demonstrat că are feeling, care în momentele grele a făcut rezultate”, a mai spus Mircea Rednic pentru Digi Sport.

Mircea Rednic e ultimul antrenor care a luat titlul cu Dinamo

Mircea Rednic este ultimul antrenor care a reușit să câștige campionatul alături de Dinamo, în sezonul 2006-2007, unul de referință în istoria „câinilor”. Atunci echipa a început cu 13 victorii consecutive și a avut rezultate remarcabile, inclusiv succese de răsunet cu marile rivale din București.

Dinamo a bătut-o pe FCSB, 4-2, în Ghencea, și 4-1, pe Rapid, în Giulești, formații care cu un an în urmă jucau în sferturile de finală din Cupa UEFA. Totuși, aventura lui Rednic la Dinamo s-a terminat după ce echipa a pierdut calificarea în Champions League, în toamna anului 2007, după dubla fatidică cu Lazio.