Mircea Rednic a ieșit la atac: „La Dinamo era un buboi, l-am spart, dar doctorul Mureșan l-a cusut la loc. Acum mi-au propus să revin!”

„Puriul” a vorbit și despre Răzvan Zăvăleanu, dar și despre jucătorii pe care i-a exclus din lot la un moment dat, care au fost ulterior reprimiți la echipă, cu ajutorul lui Iuliu Mureșan.

Mircea Rednic a ieșit la atac după retrogradarea lui Dinamo

Mircea Rednic a ieșit la atac și explică toate greșelile care s-au făcut la club după plecarea sa: „Nu mai au nicio datorie față de mine, i-am notificat, pentru că m-au notificat și ei pe mine.

Eu m-am implicat mai mult decât cei de acolo. Am fost demis din cauza celor din DDB și din cauza lui Badea, pentru că eu nu am vrut să iau Dinamo atunci.

Am spus că am nevoie de timp până în iarnă și am spus clar că trebuie schimbat tot lotul. Au spus că vreau să distrug Dinamo. Am plecat eu și după au schimbat 13-14 jucători. Au prins barajul din cauza situației de la Mediaș și de la Clinceni”.

„De ce mă mai aduci pe mine și nu mă lași să fac treaba? L-au adus apoi pe marele traseist. Eu îmi reproșez că sunt băiat bun și naiv, trebuia să-mi fac contract ca Petrescu, Reghecampf și Edi Iordănescu.

Eu eram dispus să bag mâna și băgam mâna mult mai adânc. Dinamo a fost singura echipă din lume fără preparator fizic.

Mureșan n-are nicio treabă, să spui că Filip e spiritul lui Dinamo… se întoarce Hîldan în mormânt. Acolo era un buboi, pe care eu l-am spart și domnul doctor Mureșan l-a cusut la loc”, a mai spus Mircea Rednic, la TV .

„Au ieșit nesimțiții să-l atace pe Dusan Uhrin!”

„Domnul Badea mi-a spus în seara aia după meciuri că orice s-ar întâmpla, vrea să rămânem prieteni. Apoi a adus un jucător pe care mi l-a propus mie, pe marele portar de la Chiajna. Am fost trădat de diverși oameni.

Și acum mi-au propus reprezentanții a 17-18 județe din țară să revin la Dinamo. Dacă vin, nu bag un leu! Cum să vin eu să bag bani ca să îi dau salarii lui Filip? Le-am spus în ce condiții vin.

Cei din DDB m-au rugat să revin, oamenii care cotizează, nu cei de la București, care conduc. DDB nu a fost niciodată unit. Le-am zis că vin ca antrenor, dar nu plătesc toate prostiile pe care le-au făcut Contra, Mureșan. Să îl plătesc și pe domnul strateg?”, a .

„Vreau să vorbesc și despre domnul Zăvăleanu… tu ai Săftica, aveam momente când nu aveam apă și tu vorbești de un nou centru, vorbești de finanțatori. A făcut șase drumuri în Dubai, nu știu pe cheltuiala cui și nu a venit cu nimic acolo.

Au ieșit nesimțiții și l-au atacat pe Dusan Uhrin. Nici nu aveai nevoie de antrenor dacă erai fotbalist. Când joci cu echipa a treia din Liga 2, n-ai voie să nu bați.

Cum vă explicați că ei au plecat la o săptămână după retrogradare și au ajuns la echipe de play-off? Stoican a plecat în vacanță, a spus că poate să vină cine o veni și doar antrenează jucătorii”, a mai spus „Puriul”.