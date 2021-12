Mircea Rednic a început curăţenia la Dinamo! Lista jucătorilor chemaţi să rezilieze contractul. Exclusiv

S-a încheiat seceta de patru luni fără victorie la Dinamo, însă lucrurile la club nu sunt deloc liniştite. Mircea Rednic face revoluţie în echipă şi a anunţat deja că Steliano Filip şi Cosmin Matei nu mai au ce căuta la Dinamo.

Mircea Rednic a început curăţenia la Dinamo! Ce s-a întâmplat după meci

Din informaţiile FANATIK, nu doar cei doi îşi vor rezilia în perioada imediat următoare contractele cu Dinamo. După victoria împotriva , oficialii clubului, Răzvan Zăvăleanu şi Iuliu Mureşan au fost la vestiare pentru a-i felicita pe jucători pentru acest succes.

Mircea Rednic le-a transmis oficialilor să cheme mai mulţi jucători trimişi la echipa a doua a clubului să rezilieze contractele cu Dinamo imediat. Antrenorul a început curăţenia de iarnă, deşi mai sunt două etape de disputat.

ADVERTISEMENT

Nica, Moldoveanu, Creţu, Neicuţescu, Dudea şi Mihaiu, pe lista neagră!

FANATIK a aflat că în afară de Steliano Filip şi Cosmin Matei, sunt mai mulţi jucători pe lista neagră a lui Mircea Rednic: Constantin Nica, Robert Moldoveanu, Geani Creţu, Mihai Neicuţescu, Alin Dudea şi Andreas Mihaiu.

“Puriul” vrea ca aceştia să rezilieze cât mai repede contractele cu Dinamo, astfel încât lotul, şi aşa încărcat numeric de la club, să fie eliberat de jucătorii de care nu are nevoie. Mircea Rednic a precizat deja că nu se va răzgândit.

ADVERTISEMENT

“Cât sunt eu antrenor, ei nu vor mai fi aici. Matei a spus să îşi reziliază contractul”

La finalul meciului cu cei de la Chindia Târgovişte, , singurul regret al tehnicianului fiind faptul că nu a luat această decizie mai demult:

“Regret că săptămâna asta nu am luat-o mai demult (n.r. să îi exclud pe Filip şi Matei). Vorbeau că nu au nicio treabă cu mine. Cât sunt eu antrenor, ei nu vor mai fi aici. Matei a spus să îşi reziliază contractul.

ADVERTISEMENT

Filip cere salariul până în vară. Dar nu mă interesează. Carp a făcut un meci foarte bun, a dat gol. Are calitate, de aia l-am şi adus. Îmi pare rău că nu l-am putut folosi până acum”.

Avertisment pentru Sorescu: “Deja am obosit. Cât să mă rog să joace?”

Antrenorul lui Dinamo a lansat un avertisment şi la adresa lui Deian Sorescu. “Puriul” a spus că a obosit să stea să se roage de vedeta echipei să joace şi că preferă să folosească un jucător tânăr în loc să folosească unul care se gândeşte la plecare:

ADVERTISEMENT

“Mi-aş dori să revină Deian Sorescu, dar deja am obosit. Cât să mă rog să joace? I-am dat şi alternativa. Dacă nu pleacă, ce face? Vii, dar dacă laşi loc de bună ziua ai loc la Dinamo, dacă nu, suporterii nu te uită.

Nu a încercat mai mult Sorescu. Poate mai mult, o să am o discuţie cu el să vedem ce are de gând. Prefer să bag un puşti care aleargă decât un jucător care se gândeşte la plecare sau nu mai are chef”, a spus Rednic la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Se anunţă o iarnă fierbinte la Dinamo. Mircea Rednic trebuie să reducă lotul la maximum 25 de jucători din raţiuni financiare, ceea ce înseamnă că vor pleca foarte mulţi jucători în perioada de mercato.