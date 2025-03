Mircea Rednic a primit atacantul mult dorit! Antrenorul, nerăbdător după Gloria Buzău – UTA 1-1: „Să vină odată!”

Mircea Rednic a fost în culmea fericirii după Arădenii au egalat la ultima fază dintr-un penalty, dar „Puriul” a fost și mai încântat de ultimul transfer făcut.

Mircea Rednic, entuziasmat după Gloria Buzău – UTA 1-1: „Am fost inspirat”

Gloria Buzău – UTA, penultimul meci al etapei a 29-a, s-a terminat 1-1. Golurile duelului din „Crâng” au fost înscrise Alin Dobrosavlevici (86), pentru gazde, respectiv Valentin Costache (90+7-pen.), pentru oaspeți. La finalul partidei, Mircea Rednic a fost împăcat cu remiza și a vorbit despre

„Am luat din gol din fază fixă, fix ce am spus înainte. Era normal, dacă vorbim de terenul de astăzi.

Eu nu am avut un atacant de talie în jocul de la Buzău. Nu am un atacant de talia lui Luckassen. Am transferat un atacant de talie, dar e pe drum. Săptămâna următoare o să ajungă. Sper să vină odată! Am înțeles că a luat viza și nu înțeleg de ce mai durează așa de mult. Nu vă pot spune numele, dar a el a semnat.

Noi suntem o echipă care pasează și am încercat să aducem mingea în față. Harrison când a rămas singur, era ocazie de gol clară. Nu a fost nici pentru un arbitru un meci ușor.

Preocuparea lui a fost să îi dea galben lui Rednic, la un moment dat. Țipa într-una, dar nu știu dacă a făcut-o intenționat. Eram toți ieșiți de pe banca de rezervă. Putea să ne dea la toți.

Poate un fel o să fie mai bine că nu o să fiu pe bancă, cu Dinamo (n.r. – e suspendat) Ținând cont de situația de la acest meci, sunt mulțumit cu un punct. Am avut și șansa cu acest penalty. Am fost inspirat că am trimis toți atacanții pe teren. Lui Costache nu am ce să îi reproșez, chiar dacă nu e atacant, ci el e mai mult de bandă.

Cu Dinamo sper să reușim un meci bun și să câștigăm. Sper să mai recuperăm din jucătorii accidentați”, a declarat Mircea Rednic, după Gloria Buzău – UTA 1-1.

Cine este atacantul transferat de UTA

Atacantul pe care îl așteaptă Mircea Rednic a fost prezentat deja UTA Arad. Este vorba despre ghanezul Nsungusi Effiong, care are 25 de ani și care măsoară 195 centimetri.

„Nsungusi Effiong vine să întărească atacul UTA-ei! Clubul nostru a ajuns, astăzi, la o înțelegere cu jucătorul nigerian ce măsoară 1,95 m.

Puternicul atacant al ‘Bătrânei Doamne’ și-a început cariera în Ghana, pentru Inter Allies, club pentru care a evoluat în 17 meciuri și a marcat de patru ori. La începutul lui 2020 a făcut pasul în Europa, mai exact în Danemarca. Acolo, Nsungusi a jucat trei ani pentru HB Koge, timp în care a strâns 17 goluri și 3 assisturi.



Atyrau din Kazahstan (9 goluri) și Neftchi Fargona din Uzbekistan (7 goluri) au mai fost bornele reușite de jucătorul în vârstă de 25 de ani. Bun venit la Arad, Effiong!”, este comunicatul emis de