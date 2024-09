Mircea Rednic a recunoscut superioritatea adversarului după UTA Arad – Hermannstadt 1-1. Ce l-a mulțumit totuși pe „Puriu”

UTA Arad a obținut al cincilea rezultat consecutiv de egalitate pe teren propriu. Formația antrenată de Mircea Rednic , în urma unui duel în care sibienii au condus ostilitățile și au avut cele mai mari ocazii de a marca.

Mircea Rednic: „Se simte o presiune din partea suporterilor”

UTA Arad are un singur succes în actuala stagiune a SuperLigii României, cel cu Unirea Slobozia (1-0), iar presiunea rezultatelor își spune cuvântul, chiar și în meciurile de pe teren propriu. Cu peste 5 mii de fani în tribune, arădenii au tremurat serios în disputa cu Hermannstadt și au smuls un punct cu greu, după ce au egalat din lovitură de la 11 metri.

La finalul partidei, a remarcat faptul că jucătorii săi au fost mai obosiți decât în mod normal și a transmis că din punct de vedere ofensiv, echipa sa nu a contat. Mai mult decât atât, acesta a declarat că elevii săi au exagerat cu posesia lentă și că presiunea suporterilor se simte din ce în ce mai tare.

„La final, pot să spun că sunt mulțumit că am reușit să scoatem un punct. Am avut o primă repriză bună, am început cu o bară, am controlat jocul, ei au avut două situații pe contraatac. N-am avut ocaziile din celelalte meciuri.

Adversarul ne-a blocat bine, am exagerat cu posesia lentă, previzibilă, cu pase înapoi. Repriza a doua am început prost, trebuie să recunosc. Foarte multe mingi pierdute. S-a văzut și oboseala la unii jucători.

Am pierdut mijlocul terenului, n-am reușit să-i blocăm. N-am contat în față, e compartimentul în care suferim. Atacanții nu au ținut de minge, cum a fost Chițu la ei. Știam că suferim, jucătorii au venit foarte târziu, n-au ritm.

Bine că am egalat, că băieții au crezut. Am avut o situație în care puteam să marcăm golul 2, dar nu era corect. Se simte o presiune din partea suporterilor. Toți ne dorim mai mult, merită să facem mai mult, dar să nu uităm că aici, acasă, n-am pierdut cu echipe grele.

Au fost meciuri mult mai bune, astăzi Sibiul a fost mult mai bună decât noi, mai ales în repriza a doua. Ne-am propus să facem mai mult, dar pauza asta chiar nu ne-a ajutat, chiar dacă am lucrat bine. Am simțit-o, e normal să fii dezamăgit. Le-am spus în vestiar că trebuie să rămânem pozitivi”, au fost concluziile trase Mircea Rednic.

Marius Măldărășanu: „Meritam mai mult în seara aceasta”

De cealaltă parte, dacă Mircea Rednic a fost mulțumit de rezultat, Marius Măldărășanu a părut foarte dezamăgit la finalul partidei, precizând că echipa sa ar fi meritat să ia cele trei puncte. Tehnicianul sibienilor a fost de asemenea deranjat de greșeala făcută de Găman, care a comis henț în careu și le-a permis gazdelor să egaleze pe tabelă.

„Simt frustrare, simt frustrare. În prima repriză au avut bara aia, am avut și noi o bară. După a doua repriză, cred că meritam să câștigăm. E frustrant să primești gol după un corner. Asta e situația. Ne încurajează jocul, iar pentru mine asta contează enorm.

Mentalul este afectat când iei un gol, simți în teren când meriți mai mult, că ai fost mai bun în multe momente din joc.

Poate sunt subiectiv, dar cred că meritam mai mult în seara aceasta. Plusul a fost de la Galați, de acolo am simțit un reviriment, chiar dacă acolo am pierdut. Eu îmi doresc să jucăm bine, așa, nu avem cum să nu adunăm puncte”, a declarat Marius Măldărășanu, potrivit .