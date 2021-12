Mircea Rednic a scos banii din buzunar, jucătorii l-au trădat! A plătit cazarea la Giurgiu și le promisese o primă consistentă

, chiar dacă jucătorii nu au reușit să ia niciodată primele de victorie pe care antrenorul a vrut să le dea după anumite meciuri mai importante pe care fotbaliștii ar fi trebuit să le câștige.

10.000 de euro au avut dinamoviștii promisă primă de victorie de la Rednic

Antrenorul a știut importanța meciului cu Academica Clinceni și a vrut să-și motiveze suplimentar fotbaliștii, sperând că măcar pentru bani vor reuși să învingă o formație care rămăsese fără antrenor și nu se mai antrenase normal de o săptămână!

Din informațiile FANATIK.RO, 10.000 de euro aveam promiși jucătorii lui Dinamo de la antrenorul lor dacă reușeau să bată ultima clasată, dar n-au reușit nici măcar un egal și lucrurile se complică tot mai mult în Ștefan cel Mare.

Au plecat învinși de la Giurgiu cu 1-0 și tot mai departe de locurile care să le permită ”câinilor” să răsufle fără frica retrogradării.

”Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar poate asta e ceea ce pot ei să joace. Am schimbat, le-am dat posibilitatea tuturor să joace. Unii sunt supărați când nu joacă, dar când intră în teren nu prea arată nimic. Șușotesc, stânga, dreapta. Nu e ok. Să fie uniți. Depind unii de ceilalți.

N-am venit ca să cedez rapid. Nu plec! Jucătorii să înțeleagă că au plecat antrenori, acum e rândul lor să plece! De doi ani sunt aceleași rezultate. Antrenorii ce să facă, să aducă mingea în fața porții? Păi, o aducem! Ratăm singuri cu portarul”, s-a plâns Rednic după meci.

Rednic a plătit și cazarea înainte de meci pentru ca fotbaliștii să fie odihniți

Mircea Rednic a mai făcut un gest pentru echipa sa înainte de acest derby al suferinței pe care Dinamo n-a fost în stare să-l câștige. Antrenorul a băgat din nou mâna în buzunar pentru a le asigura elevilor săi cele mai bune condiții. Le-a plătit cazarea la Giurgiu, la Domeniul Greaca, ca să fie odihniți înainte de meci.

”Am stat la Săftica joi seara în cantonament și vineri dimineața am plecat la Giurgiu și ne-am cazat la un hotel. Acolo am dormit 3-4 ore înainte de meci pentru a fi proaspeți la ora partidei”, ne-a dezvăluit un fotbalist al lui Dinamo.

Din păcate, fotbaliștii lui Dinamo nu au părut să se fi trezit nici în timpul partidei, iar echipa din Ștefan cel Mare a ajuns la al 15-lea meci fără victorie și cu doar 9 puncte acumulate în 18 partide jucate în acest sezon!

”Trebuie să o scoatem la capăt, cred în acești băieți, știu cât muncim. Mai sunt puține meciuri până la pauza competițională, trebuie să adunăm puncte și după să ne revenim, pentru că este tragic unde am ajuns”, a conchis Steliano Filip după una dintre cele mai dureroase înfrângeri din acest sezon.