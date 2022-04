Mircea Rednic a scos la vânzare vila „Tache Ionescu” din Sinaia. Suma cerută în schimbul ei

Liber de contract încă de la sfârșitul anului trecut, când s-a despărțit de Dinamo, Mircea Rednic a luat o decizie radicală în privința unuia dintre imobilele pe care le deține. Planul nu poate fi pus, însă, în aplicare fără aprobarea autorităților.

Mircea Rednic vinde vila „Tache Ionescu” din Sinaia. Cere pe ea aproape 400.000 de euro

Concret, tehnicianul , cu tot cu terenul în suprafaţă de 4709 mp. Cum imobilul este clasificat drept monument istoric, înstrăinarea lui nu se poate face fără acordul Ministerului Culturii și cel al autorităților județene.

Altfel spus, cele două entități trebuie să anunțe oficial că nu sunt interesate să-și exercite dreptul de preemțiune pentru cumpărarea clădirii clasificată ca monument istoric. Abia apoi vor putea Mircea Rednic și soția să „bată palma” cu un alt cumpărător.

În schimbul ei, proprietarii și-au propus să obțină 395.000 de euro. „Prin înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului ‘Vila Take Ionescu’, situat în oraşul Sinaia, str. Tache Ionescu nr. 2, înregistrată la Consiliul Judeţean Prahova sub nr. 6716/21.03.2022, proprietarii imobilului, respectiv doamna Rednic Silvia şi domnul Rednic Mircea, au transmis intenţia de a vinde imobilul sus menţionat, oferta de vânzare fiind 395.000 euro”, se arată în informarea transmisă de Consiliul Județean Prahova, care a stabilit astfel să nu-și exercite dreptul de preempţiune.

Povestea superbei vile monument istoric deținute de „Puriu”

Situată în staţiunea Sinaia, pe strada Tache Ionescu nr. 2, vila este compusă din mai multe corpuri de înălţimi şi dimensiuni diferite, bine precizate atât în plan, cât şi în acoperiş. Marea intrare de la veranda principală, galeriile închise cu geam, balcoanele, bovindourile și apareiajele din pereţii exteriori completează elementele arhitecturale și conferă o notă pitorească, în stilul renașterii germane.

Potrivit , povestea acestui imobil a început tocmai în 1893, odată cu intrarea în posesia familiei Ionescu (Take și soția Bessi Richards), care au adus-o, doi ani mai târziu, la înfățișarea actuală, printr-un amplu proces de reabilitare și modernizare, cu ajutorul arhitectului Henri Susskind.

În corpul din dreapta al vilei – la parter – se găsește un birou, alături de altul mai mic, pentru unul dintre secretarii de care Ionescu avea nevoie la Sinaia. În corpul central se află un hol vast, care comunică, printr-un glasvand, cu marea sufragerie. Întrebat despre , Mircea Rednic a dezvăluit că se ghidează de cele mai multe ori după intuiția soției, care are o latură sentimentală.

„Am făcut și afaceri, am avut o fabrică de confecții și am mai investit și în imobiliare mult. Pe casa mea am plătit 1.600.000 de euro și am închiriat-o, că eu nu stau în ea. Asta e pe Dacia.

Mai am la Sinaia o vilă de vreo 5.000 de metri pătrați, casa Take Ionescu. Am avut case, terenuri, am mai cumpărat proprietăți și în Belgia. Aici nu prea sunt de acord cu soția, ea e mai sentimentală, se tot uită după case vechi, care necesită renovare, deci investiții.

Îi place ei, mă bucur că face treaba asta, dar eu aș fi vrut să iau apartamente deja făcute bine și să le închiriez, să nu le mai repar eu. Mai am case și pe Visarion și sunt tot vechi, trebuie renovate”, spunea „Puriul”, cu ceva timp în urmă.