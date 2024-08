Mircea Rednic a transferat fosta vedetă a lui Dinamo. Contract pe doi ani. Exclusiv

Mircea Rednic transferă pe bandă rulantă la UTA Arad și în acest sezon din SuperLiga. FANATIK a aflat în exclusivitate că tehnicianul român l-a convins pe Lamine Ghezali să revină în SuperLiga după ce a rămas liber de contract.

Mircea Rednic a transferat fosta vedetă a lui Dinamo. Contract pe doi ani

Campania de transferuri la UTA Arad continuă în această vară, iar „Bătrâna Doamnă” mai bifează o mutare înaintea partidei cu FC Botoșani. Mircea Rednic l-a convins pe

Din informațiile FANATIK, Lamine Ghezali a semnat un contract valabil pe doi ani cu UTA Arad. Mijlocașul a mai jucat în SuperLiga la , însă Zeljko Kopic nu s-a bazat pe fotbalist odată cu venirea în Ștefan cel Mare.

Mijlocașul francez a strălucit la Dinamo București în Liga 2, însă în SuperLiga nu s-a adaptat excelent. Oficialii „câinilor roșii” i-au oferit șansa unui restart în carieră în perioada de transferuri din iarnă, atunci când a plecat în liga secundă din Grecia.

„Noi credem că are un potenţial şi am vrut să îl ajutăm să redevină Ghezali pe care l-am văzut în play-off-ul din primăvara anului trecut. Aici era clar că ceva îl opreşte să îşi arate valorea, îi era foarte greu să mai arate ceea ce poate. Şi am vrut să îi dăm şansa să dea un restart în altă parte”, spunea Andrei Nicolescu.

Totuși, Lamine Ghezali nu și-a găsit liniștea nici la Levadiakos. Fotbalistul francez a bifat doar cinci apariții în liga secundă din Grecia, unde a adunat 233 de minute jucate în tricoul „elenilor”, reușind o pasă de gol în sezonul regular.

Lamine Ghezali, cifre excelente la Dinamo București! Cum s-a descurcat francezul în Liga 2

„Câinii roșii” l-au transferat pe Lamine Ghezali de la „satelitul” celor de la Saint Etienne pe vremea când Dinamo București juca în Liga 2. Mijlocașul francez a strălucit în tricoul „roș-albaștrilor” în sezonul 2023-2024 și se anunță un star în devenire.

Lamine Ghezali a jucat 31 de partide la Dinamo București în Liga 2 și a avut cifre excelente sub comanda lui Ovidiu Burcă. Fotbalistul francez a dat 13 goluri și a oferit 5 pase decisive în toate competițiile pentru „câinii roșii”.

Mijlocașul a jucat un rol important în revenirea celor de la Dinamo București în SuperLiga în barajul cu FC Argeș. Lamine Ghezali a marcat trei goluri și a dat alte două pase decisive în cele două partide care au decis viitorul clubului din Ștefan cel Mare.

25 de ani are Lamine Ghezali

250.000 de euro este cota de piață a fotbalistului francez, conform transfermarkt