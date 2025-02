Mircea Rednic, acuzații grave după Petrolul – UTA 0-1: „Au dat cu pietre, m-au înjurat”

Mircea Rednic și UTA au reușit o victorie importantă pe „Ilie Oană” și au urcat pe locul 10 în clasament cu trei etape înainte de finalul sezonului regulat din SuperLiga. .

Mircea Rednic a comentat deciziile luate de Sebastian Colțescu: „VAR-ul e pentru fotbal”

Mircea Rednic îi ia apărarea arbitrului central: „Exact cum v-am spus la început. Un meci de luptă, cu multe dueluri. Noi am dat gol și am câștigat, au dat și ei dar nu au fost valabile. VAR-ul e pentru fotbal”.

Tehnicianul în vârstă de 62 de ani e de părere că : „Nu am ce să spun, dar nu îmi place că s-a ajuns la situația asta la ultima fază. Nu trebuia să ajungem acolo, să fim mai așezați”.

„Puriul” recunoaște însă că echipa sa a avut și un dram de noroc: „A fost un meci de luptă pe un teren greu, o echipă care a forțat cu mingi lungi. Noi am stat bine în teren, am jucat cu 7 fundași. Am băgat tot ce am avut, multe improvizații, dar ne-a ieșit.

Cred că e un atacant bun, Harrison a venit nepregătit. A fost și șutul lui Mihai, a fost o presiune din partea Petrolului. Am avut și șansă”, a mai spus antrenorul arădenilor la .

Mircea Rednic, discurs acid la adresa Petrolului: „Să fie mai ospitalieri. Mai mult respect și mai mult bun simț”

Mircea Rednic consideră că „lupii galbeni” trebuiau să joace cu un om mai puțin: „La fault acolo la Hrezdac trebuia să fie roșu, dacă suntem corecți. I-a dat cu cotul, e plin de sânge. De-aia s-a întors Colțescu pentru că era plin de sânge. Ce? S-a zgâriat singur? Trebuiau să dea mai multe goluri corecte dacă voiau să câștige”.

El a vorbit și despre tratamentul la care a fost supus de gazde: „Nu ai cum să te enervezi, au dat cu pietre, m-au înjurat, nu au curățat zăpada din fața mea. A trebuit să intervin să curețe zăpada din fața băncii. Să fie mai ospitalieri. Mai mult respect și mai mult bun simț”.

Rednic e de părere că suprafața de joc de la Ploiești este impracticabilă: „Înțeleg că erau 3 puncte importante pentru ei, dar trebuiau să câștige dacă voiau punctele. Acasă le tremură pixurile alor mei. Nu știu ce au. Nu ai voie să ai un teren ca ăsta. Terenul a fost dușmanul lor”.

În urma înfrângerii, Petrolul e pe locul 8 cu 37 de puncte, la două puncte de Rapid. Cu o victorie în meciul cu Botoșani, giuleștenii iau opțiune serioasă pentru calificarea în play-off, la care mai speră și Sepsi, tot cu 37 de puncte.