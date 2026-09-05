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Mircea Rednic (64 de ani) a anunțat că își dorește să revină în fotbal după o lungă perioadă în care nu a activat ca antrenor. Anul 2026 a fost unul cumplit pentru experimentatul tehnician din punct de vedere personal, deoarece acesta și-a pierdut nepotul, care a decedat la vârsta de 37 de ani, chiar în ziua nunții.

Mircea Rednic și-a anunțat revenirea în fotbal

Mircea Rednic a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte în ultimele luni, însă tehnicianul se pregătește pentru a reveni pe banca tehnică. „Sunt tentat să revin și am avut oferte. Dar când trebuia să iau deciziile, au venit tot felul de evenimente… Anul acesta nu a fost unul bun pentru mine, e clar. Oferte au fost, dar am pierdut mulți oameni dragi și mi-am dat seama că am cam neglijat familia.

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Chiar mi-a prins bine perioada aceasta când am stat cu ei alături. Viața mea e fotbalul și, mai mult ca sigur, voi accepta ofertele care vor veni și care vor fi interesante. Nu vreau să mai antrenez doar de dragul de a face asta. Să mă duc la echipe unde nu există stabilitate financiară. E greu să lucrezi dacă nu ai condiții. Mie îmi place să antrenez și să gândesc eu totul. A venit momentul să revin.

(n.r. dacă revine din iarnă) Mai mult ca sigur. Puteam merge în Arabia Saudită, în Tunisia. Mă puteam bate cu Reghecampf la titlu. Inclusiv din Belgia am avut, dar am simțit nevoia de o scurtă pauză. Acum sunt gata să revin”, a declarat fostul antrenor de la Dinamo și Rapid, conform . Recent, pentru meciul Rapid – Universitatea Craiova.

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2026, an teribil pentru Mircea Rednic

Campion cu Rapid în 2003 și cu Dinamo în 2007 ca tehnician, Mircea Rednic a activat ultima dată în fotbalul românesc la UTA, în perioada 2023-2025, însă ultimul său mandat a fost în vara lui 2025 la Standard Liege. Anul 2026 a fost unul extrem de dificil pentru tehnician. În aprilie, acesta și-a pierdut mentorul, pe legendarul Mircea Lucescu, care a decedat la vârsta de 80 de ani.

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Apoi, în iunie, George Blay, fotbalist care a cucerit titlul sub comanda lui Mircea Rednic la Dinamo, a murit la doar 45 de ani. Cea mai dură lovitură primită de tehnician a sosit însă în august, când nepotul său, , a decedat la vârsta de 37 de ani, chiar în ziua nunții.