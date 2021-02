Mircea Rednic are coronavirus și ratează meciul cu CFR. Cum se simte antrenorul

Liga 1 continuă să fie puternic afectată de coronavirus. Ultimul club lovit de efectele virusului este Viitorul. Mircea Rednic, secundul său Sorin Rădoi și antrenorul cu portarii Ștefan Preda au fost testați pozitiv.

Antrenorul care are în palmares două titluri de campion al României se simte bine și nu prezintă simptome. Totuși, el nu va putea sta pe banca echipei patronate de Gică Hagi la partida cu CFR Cluj, care se va disputa joi, 4 februarie.

Romario Benzar și Cosmin Matei au prefațat duelul contra echipei campioane. Ambii consideră că un succes în Gruia este obligatoriu pentru ca Viitorul să rămână cu șanse în lupta pentru un loc de play-off.

Mircea Rednic are coronavirus. Cine stă pe banca Viitorului la meciul cu CFR Cluj

Clubul Viitorul a anunțat, cu doar o zi înaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii 1 că antrenorul principal Mircea Rednic are coronavirus. Nu doar Rednic este afectat de virus, ci și secundul Sorin Rădoi și antrenorul cu portarii, Ștefan Preda.

„În urma unei noi testări Covid-19, efectuată marți de echipa noastră, rezultatele pentru antrenorul principal Mircea Rednic, antrenorul secund Sorin Rădoi și antrenorul cu portarii Ștefan Preda sunt, din păcate, pozitive !

Din această cauză, de comun acord cu antrenorul Mircea Rednic, care va conduce online ședințele de pregătire în următoarele două săptămâni, pe banca tehnică a echipei noastre vor sta, în această perioadă, alți doi antrenori din cadrul clubului nostru, Cătălin Anghel și Cristian Sava.

Precizăm, de asemenea, că toate celelalte teste efectuate marți, 02.02.2021, pentru jucători, staff-ul tehnic și administrativ sunt negative”, a anunțat formația patronată de Gheorghe Hagi printr-un comunicat emis pe site-ul său oficial.

Ce spun Romario Benzar și Cosmin Matei despre duelul cu formația campioană: „Cele trei puncte sunt esențiale!”

Revenit la Viitorul după experiențe în Italia și la FCSB, fundașul dreapta Romario Benzar și-ar putea ajuta indirect fosta formație să își apere fotoliul de lider, dacă o învinge pe CFR Cluj. Analiza făcută de Benzar înaintea partidei cu CFR Cluj nu a adus vreun detaliu inedit la lumină. Fundașul dreapta consideră că Viitorul trebuie să se apere bine și să atace eficient, ca să câștige.

„Jucăm contra campioanei României. E o echipă bună, cu experiență, dar sperăm să ne impunem jocul și să obținem cele trei puncte, asta e cel mai important. Ne-am fi dorit să acumulăm mai multe puncte în ultimele etape, dar important e că nu am pierdut cu echipele mari. Sperăm să câștigăm cu CFR Cluj și să fim acolo, în lupta pentru play-off.

Tot timpul au fost meciuri frumoase între noi și CFR. E important să marcăm goluri, doar așa putem obține nu rezultat pozitiv la Cluj. Ne dă încredere că marcăm în ultima vreme, contează și să nu primim gol, să ne facem noi treaba, apărătorii. Cele trei puncte sunt esențiale. Va fi un meci echilibrat, ei au experiență, noi suntem mai tineri, trebuie să alergăm mai mult decât ei”, a spus Benzar.

Un alt fost jucător al FCSB-ului este Cosmin Matei, cel care a jucat și pentru Dinamo. Mijlocașul Viitorului a prefațat și el partida contra campioanei en-titre și a explicat de ce formația din Ovidiu nu a reușit să câștige mai multe puncte în ultimele meciuri. Matei a dat vina inclusiv pe ghinion.

„Va fi un meci greu, contra unei echipe puternice. Au demonstrat-o, iar noi trebuie să mergem montați și pregătiți de un meci dificil. Vom încerca să scoatem maximum din meci. Tot timpul am avut prestații bune contra lor. Și în meciul din tur cred că am jucat foarte bine.

Cum am mai spus, mergem motivați să scoatem puncte. Cu siguranță avem nevoie de un succes cât mai rapid, sperăm să se întâmple la meciul cu ei. Avem nevoie de puncte pentru a ne clasa pe un loc de play-off la finalul returului. Cred că au fost momente când am avut neșansă. Cel puțin la meciul de acasă, cu Sepsi, am fost la un minut de victorie”, a afirmat Matei.