Mircea Rednic, atac dur la Deian Sorescu și Răzvan Popa: „Dacă doar stai pe teren” / „Zici că a jucat la Barcelona”

Dinamo a fost cu 4-1 și râmâne fără victorie din etapa a treia din Casa Pariurilor Liga 1.

„Câinii” , iar dinamoviștii sunt cu moralul la pământ înaintea unui meci extrem de dificil în fața campioanei CFR Cluj.

Mircea Rednic nu dezarmează după umilința cu Sepsi: „Nu sunt disperat acum, știam situația”

Mircea Rednic a fost extrem de nemulțumit de jocul elevilor săi însă nu predă armele și speră că va reuși să îndrepte situația din iarnă:

ADVERTISEMENT

„Am luat două goluri cu mare ușurință, am revenit, am înscris, am avut o ocazie foarte mare la 2-0, iar ideal ar fi fost să intrăm cu 2-2 la cabine. Golul patru nu mai contează, noi am insistat și am făcut greșeli mari”.

Dinamo a avut pe bancă un număr foarte mare de juniori, ceea ce a făcut diferența în repriza a doua când jocul s-a rupt: „Jucătorii de calitate au făcut diferența astăzi. E normal să apară erori la noi, uitați ce jucători am avut pe bancă. Jucătorii de la Dinamo fac eforturi mari, dar pe final cad fizic”.

ADVERTISEMENT

„Puriul” e de părere că partida a fost echilibrată în prima repriză și Dinamo putea chiar să egaleze înainte de pauză la o ocazie uriașă a lui Mirko Ivanovski: „Știam ce lot avem, știam care e situația. Eu sunt sigur că lucrurile se vor regla, am încredere. Nu sunt disperat acum, știam situația.

Nu vreau să văd numai partea negativă, jocul a fost echilibrat astăzi. Am controlat jocul în anumite momente, ultima pasă nu a fost în regulă la noi. Ei au marcat primul gol cu noroc, dintr-o deviere”.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, ultimatum pentru Deian Sorescu: „Trebuie să se gândească foarte bine! A pierdut echipa națională”

Mircea Rednic îi transmite lui Deian Sorescu un mesaj foarte clar lui Sorescu, după ce i-a luat și banderola de căpitan și l-a înlocuit la pauză cu Gaz Metan:

„Sorescu trebuie să se gândească foarte bine! Dacă nu te implici și doar stai pe teren, tu ai de pierdut. A pierdut echipa națională și nu știu ce o să mai fie. Ar trebui să fie mai implicat! E doar un sfat, nu e un reproș.

ADVERTISEMENT

Dinamo nu stă în Deian Sorescu, o să mai vină jucători. Dacă nu stă cu gândul la Dinamo, o să plece în iarnă. Fanii trebuie să aibă răbdare și încredere! Eu spun că a crescut calitatea jocului”.

Rednic reacționează după gestul lui Răzvan Popa: „Hai să ne uităm unde a jucat până acum”

„Păi ori ești accidentat, ori nu mai ești accidentat… El nu s-a antrenat toată săptămâna, acum avea dureri. Nu s-a plasat bine la gol. Toți sunt surprinși…

ADVERTISEMENT

Zici că a jucat la Barcelona până acum. hai să ne uităm unde a jucat până acum Popa… Marchează jucătorul, lasă surprinsul”, a spus antrenorul lui Dinamo la la finalul meciului cu Sepsi Sfântu Gheorghe