Mircea Rednic, atac furibund la Ionuț Negoiță: ”Se dau dinamoviști, dar au chiloții roș-albaștri”

Antrenorul echipei Poli Iași, Mircea Rednic, a lansat un nou atac furibund la adresa acționarului majoritar al clubului Dinamo, Ionuț Negoiță.

Dinamo și Poli Iași au încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat în etapa a noua din play-out-ul din Casa Pariurilor Liga 1 și au rămas pe ultimele două poziții din clasament.

”A fost greu, nu e ușor să revii aici. Discutam cu jucătorii și le explicam că eu am jucat pe stadionul ăsta. Aceleași vestiare, aceleași toalete, e trist. Nu s-a schimbat nimic”, a spus Rednic.

Ionuț Negoiță, atacat încă o dată de Mircea Rednic

”Cei care sunt aici nu-și doresc nimic, nu vor performanță. Vor mai degrabă terenul din Ștefan cel Mare. Negoiță a ieșit pe plus, dar Dinamo n-a mai avut performanță”, a fost atacul lui Mircea Rednic la Ionuț Negoiță.

”Am fost de două ori aici, când mergeau lucrurile bine și se luau bani pe jucători vânduți. Eu am venit și am garantat play-off-ul și am pierdut bani. Am dat prime de vreo 75.000 de euro, am renunțat la un salariu, că am fost băiat bun…”, a continuat el.

”Cei care conduc aici nu au nicio treabă, nu vor. Se dau dinamoviști, dar au chiloții roș-albaștri. Fanii trebuie să scape de cei de la birouri, care erau nemulțumiți de jucătorii pe care i-am adus eu. Îi deranjam. Acum fac ei transferuri, vedeți ce situație este”, a mai spus Rednic.

”Am început prost, au avut o bară și penalty, apoi am echilibrat. Am avut posesie bună, păcat că n-am fost atenți la ultima pasă, s-au făcut multe greșeli. În repriza a doua a fost mult mai bine”, a comentat ”Puriul” meciul din Ștefan cel Mare.

”Să vedem la sfârșit dacă acest punct ajută sau nu ajută. Zic că arbitrajul a fost bun, a dus jocul foarte bine. Când am venit la Iași, echipa nu câștigase decât un meci din 15 și făcuse vreo trei egaluri. Dar Dinamo are buget dublu, a tot schimbat antrenorii și iată că a ajuns în această situație”, a comentat el.

”Au ratat o primă azi jucătorii, da. Ei trebuie să fie conștienți că e vorba de imaginea lor, de a noastră. Avem condiții, financiar s-au rezolvat problemele și n-ar trebui să retrogradăm. Ar trebui să lase planul financiar pe planul doi”, a încheiat Mircea Rednic.

