Mircea Rednic, chemat la 1 noaptea să achite nota de plată: „A venit și a plecat!”. Amintiri fabuloase ale lui Adrian Iencsi

Robert Niță și Adrian Iencsi au fost colegi în perioada de aur a Rapidului. Cei doi au fost elevii lui Mircea Rednic și despre un moment incredibil cu antrenorul de atunci al echipei, care venise în toiul nopții să le achite nota de plată la un club.

Adrian Iencsi a dezvăluit amintiri memorabile din perioada de aur a . Fostul mare fundaș al giuleștenilor, cu peste 200 de apariții în tricoul alb-vișiniu, a fost invitatul lui Robert Niță în cadrul emisiunii „Suflet de rapidist”.

Acesta a vorbit despre o perioadă în care clubul din Giulești forța calificarea în grupele UEFA Champions League, dar a povestit și despre un moment fabulos cu Mircea Rednic în prim-plan, când antrenorul de atunci al Rapidului venea la ora 1 noaptea într-un club pentru a le achita nota de plată jucătorilor.

„Noi când ieșeam, ieșeam doar când câștigam derby-uri importante sau trofee importante, Cupa României sau campionat. Ieșeam undeva în Piața Victoriei la acea discotecă și în Piața Amzei și la Măseaua stricată. La Piața Amzei se numea Planters.

Îmi aduc aminte că l-am chemat și pe Mircea Rednic o dată acolo să plătească. L-am sunat, a stat puțin cu noi, a plătit și a plecat. A știut să ne țină uniți și eu cred că a avut parte de un lot valoros și cu caractere foarte frumoase, eram cuminți.

De aia am și câștigat trofee, de aia am și câștigat foarte multe meciuri importante, îmi pare rău de acea partidă de la Anderlecht când puteam să trecem mai departe și să ajungem în grupele Champions League. Din păcate nu am ajuns, am fost la limită, am pierdut pe mâna noastră”, a început Adrian Iencsi.

Adrian Iencsi: „Acel meci ne-a cam distrus pe toți”

Fostul mare fundaș al Rapidului a vorbit și despre calificarea ratată de Rapid în grupele UEFA Champions League. Iencsi a reamintit de acel duel pierdut de Rapid contra celor de la Anderlecht, asta deși la pauză giuleștenii conduceau cu 2-0.

„E o dezamăgire, am fost neatenți, nu ne-am concentrat până la capăt, consider că nu aveam o mentalitate foarte puternică în sensul că deja ne credeam victorioși, acel avantaj de două goluri ne-a adus un confort, dar îmi aduc aminte că eram foarte bine mobilizați.

Îmi aduc aminte că v-am spus la pauză să nu ne gândim că avem 2-0, vream să ne comportăm la fel sau chiar mai bine, să fim foarte atenți în ceea ce facem. Eu cred că diferența a făcut-o undeva, când pe partea stângă a ieșit Godfroid și ei au făcut o schimbare, l-au introdus pe Wilhelmsson, care după a mers la Roma.

Acel jucător a făcut diferența. E doar o opinie a mea. A fost o dezamăgire foarte mare, noi puteam cu acea echipă să ajungem în grupele Champions League. Consider că am avut o generație foarte frumoasă și în acea perioadă câștigam cam tot. Aveam încredere în tot ceea ce făceam, indiferent că jucam acasă sau în deplasare.

Acel meci ne-a cam distrus pe toți. De atunci nu am mai continuat parcursul frumos, au început să apară discuții, interpretări”, a declarat Adrian Iencsi la „Suflet de rapidist”.

