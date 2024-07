Mircea Rednic, criză de nervi după Universitatea Craiova – UTA 4-2. ”Cu mine nu te joci!”

UTA nu a reușit să obțină prima victorie a sezonului. Meciul din Bănie a fost unul spectaculos, cu două goluri înscrise în minutele de prelungire.

Universitatea Craiova – UTA 4-2. Mircea Rednic, un car de nervi la finalul meciului

Oltenii au controlat meciul de la un capăt la altul. Echipa lui Mircea Rednic a încercat să surprindă pe contraatacuri, însă UTA nu a reușit să facă față în defensivă și a încasat nu mai puțin de 4 goluri. Antrenorul arădenilor s-a declarat extrem de nemulțumit de felul în care elevii săi au tratat meciul.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic a fost un car de nervi la conferința de presă. Antrenorul arădenilor a precizat că jucătorii săi nu au tratat cu responsabilitate momentele cheie ale întâlnirii din Bănie și anunță schimbări la echipă din runda următoare.

„Sunt goluri luate pe greșelile noastre, primul din fază fixă, deci până atunci nici nu au ajuns la poartă. Noi am avut câteva contraatacuri periculoase, dar apoi să iei gol din fază fixă… aici e vorba de responsabilitate și nu e prima oară când se întâmplă asta.

ADVERTISEMENT

Reușim să egalăm, să echilibrăm, iar apoi pe o degajare de portar să iei golul pe care l-am luat. Normal că trebuie să recunoaștem că banca a făcut diferența, ceea ce nu e cazul la noi. Cei care au intrat la noi nu au reușit să se ridice nici măcar la nivelul celor pe care i-au înlocuit.

De ce trebuie să reacționăm numai după ce luăm gol? Și după golul doi am ieșit la joc, am avut situații, la 3-1 iar am reușit să înscriem, dar după facem o greșeală impardonabilă, nu știu dacă a fost sau nu fault, pentru că în repriza a doua pentru ei se dădea cu mare ușurință”, a precizat Mircea Rednic.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic: ”Ne mișcăm greu, trebuie mai mult”

Discursul lui a continuat în aceeași manieră. Tehnicianul a explicat faptul că de când este la echipă, a fost mereu de partea jucătorilor. În plus, acesta a precizat că strategia de la antrenamente se va schimba. Rednic a explicat și campania de transferuri de la UTA din această perioadă de mercato.

„Numai de bine le-am spus. Eu mă lupt pentru ei, împreună cu conducerea am creat condiții financiare, am mărit bugetul și vreau să-mi arate asta. Cu mine nu se joacă, indiferent că vorbim de jucătorii vechi sau noi din lot.

ADVERTISEMENT

O să fie greu. Aveau o zi și jumătate liberă, dar acum nu mai, doar o zi. Cu mine nu te joci! Știu ce sacrificii s-au făcut și cât m-am implicat ca ei să fie fericiți. Nu e vorba de evaluare, că au calitate, au fost momente bune de joc, dar trebuie să înțeleagă că e alt nivel, nu mai e UTA care își propune să nu retrogradeze.

Nu înseamnă că nu am răbdare. Diferența a fost făcută de jucătorii intrați de pe bancă. Noi deja avem vreo trei jucători care au semnat și pe care nu am reușit să-i legitimăm. Noi când aducem un jucător extracomunitar… avem doi jucători pe care ne-am fi bazat, fundaș stânga și atacant, care au semnat cu noi și pe care nu i-am putut folosi.

Ne mișcăm greu, trebuie mai mult. Alții cum pot să aducă jucători africani așa repede, iar noi nu? E greu. Ei au semnat înainte să înceapă campionatul. Am nevoie de concurență, au ieșit jucătorii și nu a mai fost același lucru”, a declarat antrenorul celor de la UTA.