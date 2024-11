Mircea Rednic, cu moralul la pământ după UTA Arad – Universitatea Craiova 1-2: „Îmi e ciudă. Simt că meritam mai mult în seara asta”

UTA Arad a ratat șansa de a urca câteva poziții bune în Superliga României.

Mircea Rednic, dezamăgit după UTA Arad – Universitatea Cluj 1-2

Partida de pe stadionul „Francisc Neuman” a fost una extrem de interesantă. Arădenii au deschis scorul în prima repriză prin golul lui Fabry, însă Alex Mitriță a făcut show în partea secundă. Jucătorul lui Costel Gâlcă i-a pasat decisiv lui Jovo Lukić la golul egalizator și a stabilit scorul final din penalty.

La finalul meciului, antrenorul arădenilor, Mircea Rednic, s-a declarat dezamăgit de ocaziile ratate de jucătorii săi. Tehnicianul este de părere că echipa sa ar fi meritat mai mult, însă a ținut să precizeze că nu are ce să le reproșeze elevilor săi.

„E o seară tristă. Nu cred că meritam să pierdem la felul cum am jucat. Am avut 17 șuturi. Ei au avut o centrare și un penalty care a fost la limită. Au mai avut și în prima repriză o ocazie. Am fi meritat totuși mai mult, dar asta e fotbalul. Au jucători cu calitate, care pot face diferența. Mitriță ne-a surprins, deși știam ce urmează să facă. A centrat foarte bine.

Ne-a lipsit golul al doilea. Au fost momente în care ne-am precipitat. Trebuie să avem mai multă încredere. Venim după o perioadă în care nu am câștigat. Și noi, și suporterii, ne-am fi dorit mai mult, dar nu am ce să le reproșez jucătorilor.

A fost o perioadă grea. Am avut meciuri tari. Acum vine U Cluj, echipa de pe primul loc. Joci bine și nu sunt rezultate. Sper ca lumea să aibă răbdare. E fotbal. Trebuie să îți încurajezi jucătorii. Îmi e ciudă. Simt că meritam mai mult în seara asta”, a explicat Mircea Rednic.

UTA, în cădere liberă

Situația din clasamentul Superligii nu arată deloc bine pentru echipa lui Mircea Rednic. UTA ocupă, la finalul acestei runde, locul 12, iar arădenii nu au mai câștigat un meci din luna octombrie.

În etapa următoare, UTA va da piept, în deplasare, cu liderul Superligii, Universitatea Cluj. Ardelenii au nevoie neapărat de 3 puncte pentru a nu pierde și mai mult din diferența de puncte față de locul 2. Se anunță un duel extrem de interesant.

Oltenii, în schimb, vor juca pe teren propriu cu CFR Cluj. Costel Gâlcă are o mare problemă. va fi suspendat, întrucât în această seară a văzut cartonașul galben pentru proteste. Rămâne de văzut cum va improviza antrenorul din Bănie.