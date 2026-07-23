Sport

Mircea Rednic, dărâmat de moartea fostului jucător de la Dinamo: „Georgică, așa îl alintam noi. Cel mai bun din Liga 1”

Mircea Rednic e omul care l-a adus în România pe George Blay. Fostul antrenor al lui Dinamo a fost devastat de decesul fostului său elev, mai ales că au vorbit la telefon în urmă cu câteva luni.
Marian Popovici
23.07.2026 | 14:04
Mircea Rednic daramat de moartea fostului jucator de la Dinamo Georgica asa il alintam noi Cel mai bun din Liga 1
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Mircea Rednic, dărâmat de moartea lui George Blay: "Era vesel, vorbea că are și el câțiva jucători, dacă mă interesează". Sursa: sportpictures.eu
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George Blay s-a stins din viaţă la vârsta de 45 de ani. Fostul internaţional ghanez a evoluat la Dinamo între 2006 şi 2009. El a făcut parte din ultima echipă a „câinilor” care a câştigat campionatul în SuperLiga, în sezonul 2006-2007.

Mircea Rednic, devastat de decesul lui George Blay: „Era vesel, vorbea că are și el câțiva jucători”

Mircea Rednic e omul care l-a adus pe George Blay în România, având referinţe foarte bune din Belgia, unde ghanezul evoluase anterior. Fostul antrenor de la Dinamo a fost dărâmat de vestea că Blay nu mai este, mai ales că a vorbit în urmă cu câteva luni la telefon cu fostul său elev:

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„Azi-noapte am aflat despre George Blay. De atunci am tot căutat și eu informații, am încercat să sun, dar nu-mi răspunde nimeni dintre cei apropiați. Georgică, așa îl alintam noi. Este o veste foarte tristă. Am jucat și eu fundaș dreapta, dar cred că George Blay a fost cel mai bun fundaș dreapta străin din Liga 1. Un jucător tot timpul disponibil, implicat. De aseară sunt dărâmat.

Chiar am vorbit cu el în decembrie 2025, încă eram în Belgia. Era vesel, vorbea că are și el câțiva jucători, dacă mă interesează. Nu știu dacă era neapărat agent, dar să știți că era foarte apreciat în țara sa. Nu știu să fi avut probleme, sunt surprins că a trecut o lună și nimeni nu a spus de ce a murit. La telefon nu răspunde nimeni, vreau să văd ce s-a întâmplat. Nu mi-a zis nimic despre vreo problemă, din contră, se simțea bine.

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Mi-a părut rău că nu am reușit să lucrăm mai mult împreună. El era mai special, tot timpul avea ‘probleme’ și îmi spunea Papa. Mereu îmi spunea că are ceva. S-a acomodat foarte bine atunci la Dinamo și a avut un aport important la acea vreme. Vreau să văd ce s-a întâmplat. Mă gândesc că vom afla… Știu că avea familie, se căsătorise, avea prietenă de când era la Dinamo”, a spus Blay pentru Digisport.

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George Blay s-a stins din viaţă în Statele Unite

George Blay a evoluat în România din 2006 până în 2011. Fostul internaţional ghanez a jucat la Dinamo între 2006 şi 2009, apoi a fost la Internaţional Curtea de Argeş (2010) şi la Unirea Urziceni (2010-2011). S-a retras un an mai târziu, de la Royal Antwerp.

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În urmă cu mai mulţi ani, George Blay s-a stabilit în Statele Unite, acolo unde avea o familie, cu doi copii. S-a stins din viaţă pe data de 17 iunie, dar înmormântarea a avut loc abia o lună mai târziu. Funeraliile au fost amânate atât de mult pentru că la ceremonie trebuie să se strângă rudele apropiate din toată lumea.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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