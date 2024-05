Mircea Rednic, decizie incredibilă înainte de Dinamo – UTA! Șansă uriașă pentru “câini” în lupta pentru evitarea retrogradării

Mircea Rednic poate să le bată ultimul cui în sicriu celor de la Dinamo, a luat o decizie controversată înainte de partida de pe Arcul de Triumf.

Mircea Rednic bagă rezervele în meciul cu Dinamo

UTA va termina pe primul loc în play-out și cu toate astea, arădenii anunțau inițial că vor juca cu echipa cea mai bună în meciul cu Dinamo. Se pare însă că lucrurile vor sta cu totul altfel.

Cel puțin asta au aflat jurnaliștii locali de la Sport Arad, care au dezvăluit că Mircea Rednic a lăsat în afara lotului nu mai puțin de opt jucători din prima echipă.

UTA are 37 de puncte înainte și s-a calificat pentru barajul de Conference League, în timp ce Dinamo e pe locul 15 și are nevoie de victorie pentru a se salva de la retrogradare. „Câinii” au 22 de puncte, cu două mai puțin decât Poli Iași și Voluntari, echipele care se află pe locurile de baraj și la egalitate cu ultima clasată, FC U Craiova 1948.

Mircea Rednic a lăsat la Arad 8 jucători. Lista completă

Mircea Rednic nu i-a inclus în lotul care a făcut deplasarea la București pe Vlad Morar, fostul atacant al lui Dinamo și Marcelo Freitas, care au plecat deja de la echipă, dar nici pe Alexandru Benga, Kemar Lawrence, Diogo Rodrigues, Fabry, Florin Iacob și Raul Stanciu.

Dar oare cum a argumentat aceste decizii? „Florin (n.r. – Iacob) nu mai face deplasarea, nu că ar avea probleme, are ceva, o încărcătură pe cvadriceps, dar am stabilit cu el și cu Kucher acum șase etape, le-am spus clar că vor avea trei și trei.

Acum e rândul lui Kucher să apere. Am ales meciurile în funcție de ce am crezut eu că am nevoie, unde Florin e foarte bun la jocul de picior. Acum am ținut cont și că Dinamo e foarte periculoasă la faze fixe, că are talie și am decis să apere Kucher.

S-ar putea să-l debutez și pe Denis (n.red. Bocean-Lungu, al treilea portar, 21 de ani) dacă scorul îmi permite”, a spus tehnicianul la conferința de presă dinaintea partidei.

„La un meci cu o asemenea încărcătură nu vreau să am jucători care să găsească alibiuri dacă nu joacă bine sau dacă greșesc”

Mircea Rednic a explicat și cum a ales lotul pentru această partidă: „O să vină și Vâlcu cu noi, un mijlocaș central care mie mi-a plăcut mult și pe care am reușit să-l facem. La un meci cu o asemenea încărcătură nu vreau să am jucători care să găsească alibiuri dacă nu joacă bine sau dacă greșesc. Cei care vor pleca mâine la București sunt 100% din punctul de vedere al sănătății”.