Mircea Rednic, deja cu sabia deasupra capului la Standard Liege! Ce scrie presa din Belgia

Mircea Rednic a fost instalat în această vară la Standard Liege, însă aventura antrenorului în Belgia este într-o situație delicată.
Iulian Stoica
25.08.2025 | 14:22
Mircea Rednic, situație complicată la Standard Liege. Sursă foto: Colaj Fanatik

După ce a plecat de la UTA în această vară, Mircea Rednic a fost, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, instalat pe banca tehnică de la Standard Liege. Antrenorul și-a început bine aventura în Belgia, cu 2 victorii și un egal, însă acum situația s-a complicat, echipa suferind două eșecuri consecutive în Jupiler Pro League.

Mandatul lui Mircea Rednic la Standard Liege a început bine, după primele 3 etape echipa clasându-se în fruntea clasamentului, cele 2 victorii și o remiză fiind îmbucurătoare pentru conducerea clubului. Ei bine, situația s-a modificat în ultimele 2 runde, elevii „Puriului” cedând în fața campioanei St. Gilloise și Cercle Brugge la scor de neprezentare.

În această vară s-au modificat foarte multe lucruri la Standard Liege, la echipă venind un nou proprietar, o nouă conducere sportivă, un antrenor nou și unsprezece transferuri venite, printre care și Homawoo. Dacă lumea s-ar fi așteptat să fie răbdare, având în vedere schimbările produse, presa din Belgia anunță cu totul un alt lucru.

Publicația Sudinfosports a anunțat că, după înfrângerea cu Cercle Brugge, Mircea Rednic a participat la o întâlnire importantă între conducerea clubului – Giacomo Angelini, Pierre François, Marc Wilmots și întregul staff-ul tehnic. Poziția antrenorului ar putea fi pusă în pericol în pauza internațională din septembrie. Jurnaliștii belgieni au notat:

„Oficialii și-au exprimat profundul dezacord față de nivelul de joc! Pauza internațională ce urmează ar putea schimba rapid datele problemei”

„Din informațiile disponibile, reiese că oficialii și-au exprimat profundul dezacord față de nivelul de joc arătat atât în meciul de sâmbătă împotriva lui Cercle Brugge, cât și în alte partide, precum cea cu Dender. Având în vedere lotul pus la dispoziția antrenorului, conducerea se așteaptă ca echipa să ofere un fotbal diferit de cel arătat până acum.

Este deja slăbită poziția lui Mircea Rednic? În orice caz, el nu și-a câștigat niciun atu în această perioadă, mai ales că acest eșec, venit după cel cu Union, apare într-un moment sensibil: Giacomo Angelini încearcă să finalizeze sosirea unor investitori la Sclessin. Cu alte cuvinte, deplasarea de duminica viitoare la OHL va fi una crucială — mai ales că sistemul „verde”, implementat de la începutul sezonului și care nu a fost niciodată pe deplin acceptat în vestiar, va rămâne în vigoare. Iar în cazul unui nou pas greșit, pauza internațională ce urmează ar putea schimba rapid datele problemei la Sclessin”, au punctat jurnaliștii de la Sudinfosports.

Iulian Stoica
