Mircea Rednic, demis de la Standard Liege după doar 5 meciuri. I-au găsit deja înlocuitor

Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege! Oficalii clubului din Belgia au făcut anunțul oficial. Cine îi ia locul antrenorului român.
Alex Bodnariu
27.08.2025 | 11:31
Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liège! Aventura antrenorului român în Belgia a fost una extrem de scurtă. Conducerea clubului i-a transmis miercuri dimineață decizia, iar oficialii au găsit deja un înlocuitor.

Mircea Rednic, out de la Standard Liege

Doar cinci meciuri a rezistat Mircea Rednic pe banca celor de la Standard Liège. Înfrângerile din ultimele etape, 0-3 în fața celor de la Royale Union SG și Cercle Bruges, i-au fost decisive. Locul său a fost luat de Vincent Euvrard.

„Conducerea Standard de Liège l-a informat pe Mircea Rednic miercuri dimineață că își încheie colaborarea cu efect imediat. Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la o înțelegere: tehnicianul belgian, în vârstă de 43 de ani, tocmai a semnat un contract pe doi ani cu echipa Rouches.

El va prelua frâiele primei noastre echipe joi, pentru a se pregăti de deplasarea la Louvain. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va fi organizată în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa încă din iunie anul trecut și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bun venit și mult succes în această nouă provocare”, au transmis belgienii într-un comunicat oficial.

Doar 5 meciuri a rezistat Mircea Rednic la Standard Liege

Mircea Rednic și-a început bine aventura în Belgia, cu 7 puncte după primele trei etape, însă, parcă din senin, totul s-a dus pe râpă. Jocul a arătat foarte slab în partidele cu Royale Union SG și Cercle Bruges, iar conducerea clubului a decis să încheie colaborarea înainte ca situația din clasament să devină una îngrijorătoare.

În cariera sa, Mircea Rednic a mai antrenat la Rapid, Vaslui, Astra sau Petrolul. El a mai stat pe banca celor de la Standard și în sezonul 2012-2013, iar în 2014 a antrenat rivala Gent. Acum este nevoit să își caute o nouă echipă.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
