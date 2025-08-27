Mircea Rednic, demis de la Standard Liege după doar 5 meciuri. I-au găsit deja înlocuitor

Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liège! a fost una extrem de scurtă. Conducerea clubului i-a transmis miercuri dimineață decizia, iar oficialii au găsit deja un înlocuitor.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, out de la Standard Liege

Doar cinci meciuri a rezistat Mircea Rednic pe banca celor de la Standard Liège. , i-au fost decisive. Locul său a fost luat de Vincent Euvrard.

„Conducerea Standard de Liège l-a informat pe Mircea Rednic miercuri dimineață că își încheie colaborarea cu efect imediat. Conducerea noastră și Vincent Euvrard au ajuns la o înțelegere: tehnicianul belgian, în vârstă de 43 de ani, tocmai a semnat un contract pe doi ani cu echipa Rouches.

ADVERTISEMENT

El va prelua frâiele primei noastre echipe joi, pentru a se pregăti de deplasarea la Louvain. O conferință de presă pentru prezentarea noului nostru antrenor va fi organizată în curând.

Îi mulțumim lui Mircea Rednic pentru implicarea sa încă din iunie anul trecut și îi urăm lui Vincent Euvrard un călduros bun venit și mult succes în această nouă provocare”, au transmis belgienii într-un comunicat oficial.

ADVERTISEMENT

Doar 5 meciuri a rezistat Mircea Rednic la Standard Liege

Mircea Rednic și-a început bine aventura în Belgia, cu 7 puncte după primele trei etape, însă, parcă din senin, totul s-a dus pe râpă. Jocul a arătat foarte slab în partidele cu Royale Union SG și Cercle Bruges, iar conducerea clubului a decis să încheie colaborarea înainte ca situația din clasament să devină una îngrijorătoare.

ADVERTISEMENT

În cariera sa, Mircea Rednic a mai antrenat la Rapid, Vaslui, Astra sau Petrolul. El a mai stat pe banca celor de la Standard și în sezonul 2012-2013, iar în 2014 a antrenat rivala Gent. Acum este nevoit să își caute o nouă echipă.