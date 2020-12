Mircea Rednic despre ce a găsit la FC Viitorul: ”Am toate condițiile. Vrem în play-off”. Video

Noul antrenor al formației FC Viitorul, Mircea Rednic, a dezvăluit că a descoperit condiții foarte bune la clubului lui Gică Hagi și își dorește să ducă echipa între primele șase până la finalul anului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Puriul” a semnat la începutul acestei luni un contract pe doi ani și jumătate cu FC Viitorul și are ca obiectiv calificarea în play-off.

Constănțenii au dat o adevărată lovitură de imagine prin aducerea lui Mircea Rednic, care este cel mai titrat antrenor din fotbalul românesc care activează la această oră în Liga 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic se pregătește de debutul la FC Viitorul

Tehnicianul Mircea Rednic va debuta pe banca Viitorului în meciul din deplasare cu Chiandia Târgoviște, din etapa a 13-a din Casa Pariurilor Liga 1, care se va disputa sâmbătă, 12 decembrie, de la ora 19:30.

”Sper să fie un debut pozitiv. Avem doi jucători cu probleme medicale pentru meciul împotriva Chindiei Târgoviște, este vorba de Ganea și Boboc. Am preferat să nu risc cu ei și din cauza terenurilor din această perioadă, dar duminică vor intra la antrenamente cu echipa”, a declarat ”Puriul”.

ADVERTISEMENT

”Am un grup mare, am de unde să aleg, plus că o să dau șanse și unora care au jucat mai puțin în ultima perioadă dar care au fost titulari anul trecut. Chindia este un adversar bine organizat, au a treia apărare din campionat. Îl știu pe Emil Săndoi, lucrează mult la faza defensivă acolo unde participă toată echipa.

Sunt o formație care muncește foarte mult și sunt extrem de periculoși pe contraatac. Trebuie să tratăm foarte serios acest meci. Sper ca noi să facem diferența, dar Chindia și-a echilibrat lotul prin jucătorii care i-a adus. Sunt o echipă disciplinată care tratează jocul foarte serios și se ajunge greu în fața porții lor”, a mai spus tehnicianul Viitorului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”E un mic avantaj pentru noi că se joacă pe un teren neutru, dar cum nu sunt suporteri nu prea se mai face diferența. Mă bucur că s-a amânat meciul cu Hermannstadt pentru că am avut mai mult timp să-i cunosc pe jucători, dar pe de altă parte îmi pare rău pentru că Sibiul avea multe absențe din cauza coronavirusului.

De organizare și de condiții nu e nimic de spus, plus că la Viitorul sunt jucători de calitate, foarte receptivi și care s-au adaptat cu ușurință la antrenamentele pe care eu le-am făcut. Știam lucrul acesta, de aceea am și acceptat să vin. Vrem să luăm maxim de puncte în meciurile din acest an și să terminăm în primele șase”, a încheiat Rednic.

ADVERTISEMENT