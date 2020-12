Mircea Rednic, tehnicianul celor de la Viitorul, s-a declarat dezamăgit după înfrângerea cu Gaz Metan, și mai ales de calitatea portarilor pe care îi are la dispoziție în lot.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gaz Metan a învins-o pe Viitorul cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei fiind marcat de Ondrej Baco în minutul 48.

Viitorul este pentru moment pe poziția a 7-a în clasament, cu 17 puncte acumulate în 14 runde disputate în acest sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic, dezamăgit după înfrângerea cu Gaz Metan: “Din 3 portari pot să fac unul bun”

“Am intrat în jocul lor, ei au știu interesul lor, au căzut pe joc, cârcei etc. N-ai voie să fac greșeli de genul ăsta. Din 3 portari pot să fac unul bun. Am adus mingea în fața porții, dar n-am atacat-o, am irosit multe situații.

Sunt în perioada în care evaluez lotul și jucătorii. Mulți au probleme fizice, vine vacanța, sper ca după să pun lucrurile la punct. Trebuie să ne gândim la alți jucători în afară de cei împrumutați, jucătorii care au venit n-au adus niciun plus, trebuie concurență pe posturi.

ADVERTISEMENT

Nu e bine să criticăm un jucător, toată lumea e de vină, inclusiv antrenorul. Spre surprinderea mea, inexplicabile atâtea accidentări, dar asta nu este o scuză. Nu uitați că majoritatea jucătorilor de acum au fost și sezonul trecut, filosofia e aceeași dar jucătorii sunt alții”, a declarat Mircea Rednic la finalul partidei de la Mediaș.

Adrian Stoian a părăsit-o pe Viitorul chiar înainte de meciul de la Mediaș

Cu o oră înaintea partidei cu Gaz Metan, Viitorul Constanța a anunțat pe site-ul oficial că a ajuns la un acord cu fotbalistul Adrian Stoian pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“FC Viitorul Constanța și jucătorul Adrian Stoian au ajuns la un acord pentru încetarea pe cale amiabilă a contractului. Mulțumim, Adi, și succes în continuare!”, a fost mesajul celor de la Viitorul.

În vârstă de 29 de ani, acesta a semnat la începutul sezonului un contract valabil până în iunie 2021 cu Viitorul. După 5 meciuri, și o singură pasă decisvă reușită, fostul internațional la toate categoriile de vârstă s-a despărțit de trupa lui MIrcea Rednic.

ADVERTISEMENT