Mircea Rednic, dezamăgit după UTA Arad – Poli Iași 0-0: „E o luptă între suporteri și conducere”

i. Echipa lui Mircea Rednic trece printr-o perioadă extrem de complicată, cu 6 partide consecutive fără victorie, iar antrenorul a avut o reacție surprinzătoare la conferința de presă.

UTA Arad, în derivă. 9 puncte în 10 meciuri. Suporterii, atac la adresa conducerii

Arădenii nu au reușit să câștige partida împotriva celor de la Poli Iași. Scorul final a fost 0-0. Ambele grupări au ratat câteva ocazii mari, însă rezultatul pare unul echitabil. Criza de la UTA pare să nu se mai termine. Cu o singură victorie în acest sezon, viitorul nu sună prea bine.

a vorbit la finalul meciului cu Iași despre evoluția elevilor săi, dar și despre presiunea care se învârte în jurul echipei. Acesta s-a declarat nemulțumit de rezultat, dar și de atitudinea fanilor care au scandat împotriva conducerii.

Mircea Rednic: „Suferim și suntem triști. Dacă ești suporter, trebuie să fii alături de echipă”

„Nu reușim să câștigăm acasă, aveam nevoie de puncte. Am zis de la început că e o echipă foarte bine organizată defensiv, cu minge lungă către atacant. Repriza a doua a fost mult mai animată. Am riscat, am jucat la sfârșit cu două vârfuri: Costache și Jordan, dar fotbalul e pe goluri.

E o luptă între suporteri și conducere. A început meciul și galeria a început să strige contra conducerii. Dacă ești suporter, trebuie să fii alături de echipă în momentele grele.

Au dat și cu o sticlă către Fabry, erau să-l lovească. Și noi ne dorim, vrem mai mult. Probabil e lipsa de calitate. Oricum, în repriza a doua a fost mult mai bine. Poate asta îmi reproșez, că nu am fost inspirat în alcătuirea formației.

Erau meciuri în care toată lumea a simțit că era momentul să adunăm puncte. Am avut și probleme, Ezekiel a simțit o durere. El ar fi jucat titular. Nu știu dacă ar fi adus un plus, dar e un jucător mai combativ.

Toată lumea a lăudat suporterii. Și noi suferim și suntem triști, dar în momentele dificile trebuie să fii alături de echipă. Împreună o scoatem. Cum am scos-o anul trecut, o scoatem și anul acesta”, a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

În etapa următoare, UTA va juca în deplasare cu CFR Cluj. Situația din clasament nu arată prea bine pentru echipa lui Mircea Rednic. Arădenii ocupă locul 14 în Superliga României după 10 etape, cu doar 9 puncte.