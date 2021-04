Mircea Rednic, dezamăgit după Viitorul – Poli Iași 1-2: „Mi-e ciudă! Trebuie mai multă responsabilitate!”

Mircea Rednic a fost în urma înfrângerii din duelul restanță dintre Viitorul și Poli Iași, scor 1-2, iar „Puriul” nu înțelege ce se întâmplă cu unii dintre jucători.

Tehnicianul crede că o parte dintre problemele de la Viitorul sunt din cauza lipsei de experiență ale tinerilor jucători în momente cheie ale partidelor și a amintit de astfel de momente care s-au petrecut de-a lungul sezonului.

Totodată, Mircea Rednic consideră că la Viitorul este nevoie și de jucători cu experiență, care să îi ajute pe cei tineri.

Mircea Rednic, dezamăgit după Viitorul – Poli Iași 1-2

Mircea Rednic a vorbit după înfrângerea suferită de Viitorul în fața lui Poli Iași și s-a declarat dezmăgit de rezultat, dar nu le reproșează multe elevilor săi:

„Când pierzi, lucrurile nu sunt pozitive. Mi-e ciudă pentru că jucăm, ne facem ocazii. A lipsit poate ultima pasă, am început repriza a doua bună. Câte puncte am pierdut eu pe faze fixe de când am venit la echipă. Au avut un corner și contraatac și au dat gol.

Când joci bine și nu ai rezultate nu e ușor, am avut jucători tineri și lipsiți de experiență. Intră și sunt entuziaști, dar nu e ideal să joci cu ei, dar n-am avut alte variante”.

„Trebuie mai multă responsabilitate!”

Mircea Rednic a continuat și a atras atenția asupra greșelilor din defensivă, mai ales la fazele fixe, dar nu le-a reproșat jucătorilor alte aspecte din meci.

„Nu am ce să le reproșez, sunt tineri și pot multe. E nevoie întotdeauna de experiență. Poate și mai multă responsabilitate la fazele fixe.

Te gândești la toată, încerci să analizezi, îți reproșezi anumite lucruri. Ne gândim. Nu vreau să vorbesc despre plecare, pentru că muncim bine. Trebuie timp la cei tineri, ne gândim, vedem ce va fi”, a mai spus Mircea Rednic la finalul partidei.

