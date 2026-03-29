Mircea Rednic, dezvăluiri șoc despre Mircea Lucescu: „Nu era coerent! Mi-am făcut griji serioase”

Mircea Rednic trage un semnal de alarmă după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu. Selecționerul a ajuns din nou la spital, iar detaliile despre starea sa sunt îngrijorătoare.
Alex Bodnariu
29.03.2026 | 14:09
Ce a observat Mircea Rednic la Lucescu. Ce probleme a afișat selecționerul după meciul cu Turcia
Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Selecționerului naționalei României i s-a făcut rău chiar în timpul ședinței tactice din cantonamentul de la Mogoșoaia. Mircea Rednic, un bun prieten al lui Il Luce, a oferit câteva detalii legate de starea de sănătate a antrenorului.

Mircea Lucescu a fost internat. Probleme de sănătate pentru selecționerul României

În ultimele luni, situația lui Mircea Lucescu pare că s-a agravat. La începutul anului, antrenorul a petrecut câteva zile bune internat în spital din cauza unei răceli care s-a agravat. A avut temperatură, iar medicii i-au monitorizat non-stop starea de sănătate, întrucât selecționerul se confruntă și cu probleme cardiace.

Duminică, pe 29 martie, Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. O ambulanță a fost chemată chiar în cantonamentul de la Mogoșoaia. Antrenorului i s-a făcut rău de față cu toți jucătorii. Problemele sunt cardiace. Pulsul tehnicianului a crescut extrem de mult într-un timp scurt. Medicii de pe ambulanță au reușit, totuși, să îl stabilizeze.

Mircea Rednic îl cunoaște foarte bine pe Lucescu. Acesta a vorbit despre starea de sănătate a selecționerului naționalei României și a recunoscut că este îngrijorat. Rednic a observat chiar după meciul cu Turcia că Il Luce nu o duce prea bine. Se pare că stresul și oboseala și-au spus cuvântul.

„Am o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Eu nu-l înțeleg… M-am și certat cu el pe tema asta. El nu poate trăi fără fotbal. Pentru el, fotbalul este viață, nu-l interesează. De câte ori i-am zis eu și nimic. El pune suflet, trăiește pentru asta.

Vede și comentariile care se fac, unele care nu sunt juste. Toată lumea știe situația reală, lotul nostru e limitat. Ne-am fi dorit să facă mai mult prin experiența sa, dar este greu. Nu ai soluții nici în atac. Nu am vorbit cu dânsul după meciul cu Turcia, dar m-am îngrijorat când l-am văzut la final. Nu era coerent, îi căzuse puțin gura într-o parte. Nu știu cum cei din jurul său nu au văzut asta. Chiar îmi pare rău de situația lui. Toți cei apropiați am încercat să-i spunem. Prelua altcineva echipa și asta era. Dar nu a vrut, acesta este nea Mircea”, a declarat Mircea Rednic la Digi Sport.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
