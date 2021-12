Un fost acționar al lui Dinamo nu-l mai vrea pe Mircea Rednic antrenor: „Nu e o soluție pe termen lung”

Chiar dacă a obținut prima victorie după o serie neagră de 15 etape – 1-0 cu Chindia Târgoviște – , Mircea Rednic nu se mai bucură de susținerea fostului acționar, Vladimir Cohn. Chestionat pe marginea problemelor din interiorul echipei sale de suflet, acesta a militat pentru numirea unui antrenor mai tânăr și chiar a venit cu o propunere în acest sens.

Este vorba despre Liviu Ciobotariu, cel care a transformat FC Voluntari în revoluția actualei stagiuni. Ilfovenii ocupă poziția a treia în clasament, au toate motivele să spere la o prezență în play-off și, mai mult decât atât, sunt calificați în semifinalele Cupei României.

Vladimir Cohn nu îl mai vrea pe Mircea Rednic la Dinamo

„Cred că și Mircea Rednic e pe o pantă ascendentă ca antrenor. Dacă ar fi după mine, aș aduce alt antrenor. Trecutul și viitorul nu confirmă prea multe. Dacă ai fost foarte bun nu înseamnă că și în viitor vei fi foarte bun.

ADVERTISEMENT

Fiecare meci e alt meci și de asta trebuie să ai o echipă cu valoare constantă, ceea ce la Dinamo nu se întâmplă. Poate Mircea Rednic să treacă manager, ar fi bun un antrenor tânăr. Ciobotariu ar fi bun”, a declarat Vladimir Cohn la , ca apoi să-și îndrepte „săgețile” spre jucătorii lui Dinamo. În ciuda victoriei cu Chindia, doar portarul Plamen Iliev i-a lăsat o impresie bună.

„Dacă îl aduci acum și pe Mourinho, tot nu face nimic. Mă uitam la Grigore, sărea mingea din el ca din gard. Iliev a făcut o partidă excelentă, dar nu poți să ai mereu norocul pe care l-am avut ieri. Inițiativa suporterilor de a o contribui cu bani e formidabilă.

ADVERTISEMENT

Cred că e singura soluție pentru salvarea clubului, dar degeaba dai atâția bani pe niște jucători care n-au valoare. Stadion nou vom avea, din câte știu, se lucrează la asta, sunt toate actele făcute. Am ajutat o perioadă, am vrut să văd dacă acest gen de ajutor va aduce ceva, dar s-au dat bani unor jucători care nu prea au meritat. Asta a fost decizia celor care conduc”, a mai spus fostul finanțator al „câinilor”.

Începe „curățenia” în Ștefan cel mare. Jucătorii aflați pe lista neagră a antrenorului

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , alături de „rebelii” Steliano Filip și Cosmin Matei. Este vorba despre Constantin Nica, Robert Moldoveanu, Geani Creţu, Mihai Neicuţescu, Alin Dudea şi Andreas Mihaiu.

ADVERTISEMENT

„Regret că nu am luat decizia mai din timp, dar nu numai pe cei doi să îi exclud, adică pe Filip și pe Matei, ci pe mai mulți. Ziceau că nu au nicio treabă cu mine, că nu e nicio problemă, dar evoluțiile lor nu m-au convins.

Chiar regret, trebuia mai repede să fac schimbări. Ei nu mai au nicio șansă. Chiar s-a discutat și Matei își va rezilia mâine contractul, a cerut salariul până în vară. E treaba lor, nu mă interesează.

ADVERTISEMENT

E decizia mea. Am zis că după meciul de la Clinceni, vreau să pierd pe mâna mea. Carp a făcut un meci foarte bun, a dat gol. Are calitate, de aia l-am adus, îmi pare rău că nu am putut să îl folosesc mai devreme. Felicitări și pentru noul căpitan, Răuță. El are limite, dar când intră, o face la maximum, el dă totul, e un mic Hâldan, dar să nu aibă soarta lui. Însă și el a trecut printr-un moment foarte greu”, a explicat Mircea Rednic.