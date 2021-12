Mircea Rednic, disperat după Academica Clinceni – Dinamo: „De ce să plece antrenorul? Mai e și vina jucătorilor”

Antrenorul lui Dinamo nu a înțeles cum elevii săi au ratat mai multe ocazii bune pe care le-au avut și este dezamăgit de alegerile jucătorilor în faza de finalizare.

Mircea Rednic nu mai vede scăpare din situația în care este Dinamo, doar dacă și jucătorii își vor schimba atitudinea în timpul meciurilor, în caz contrar, îi este teamă de retrogradare.

Mircea Rednic, disperat după Academica Clinceni – Dinamo

Academica Clinceni s-a impus în duelul cu Dinamo, iar crunt de jucătorii săi, pe care i-a certat pentru că au ratat ocazii bune în care puteau marca și schimba soarta partidei:

„Fotbalul se joacă pe goluri, dar ce să faci dacă nu ești în stare să marchezi. Noi am avut 7 cornere, ei unul și ne-au dat gol. Am avut o greșeală de marcaj, am jucat, am dominat, dar nu e suficient.

E lipsă de concentrare, poate și de calitate în fața porții, cred că avem nevoie de 20 de ocazii ca să marcăm un gol.

Au venit centrări, dar nu am fost în fața porții. Nu vreau să dau vina pe nimeni, dar nici pe unii jucători nu pot să îi țin, poate e maximul pe care îl pot da”.

„Multe reproșuri nu pot să le fac, pentru că au dominat adversarul. Își fac reproșuri, dar le-am zis să nu mai facă asta. Nu a jucat unul mai bine și altul mai rău.

Sunt atâtea meciuri și până să vin eu, în care rezultatele au lipsit. Dacă nu se joacă pentru echipă și în echipă, o să fie greu.

Nu e un jucător care să nu aibă șanse de joc, dar când intră în teren nu prea arată că merită, dar în schimb șușotează”, a continuat Mircea Rednic.

„Nu plec! E timpul să mai plece și jucătorii”

Mircea Rednic a continuat și consideră că se agravează de la etapă la etapă: „Trebuie să rezist, că nu am venit ca să plec. Nu plec!”.

„Ei trebuie să înțeleagă că au plecat antrenori, dar acum a venit și rândul unora să plece. De ce să tot plece antrenorii?Mă bucur pentru Burdușan, s-a impus la antrenamente.”, a mai spus Mircea Rednic la finalul meciului.

„Așa e în viața unei echipe… și cei de la Clinceni au jucat anul trecut în play-off, acum sunt pe ultimul loc. Și la Liga 3 au pierdut cu Viitorul Bașcov, 3-0, cu jucători pe care îi am la antrenamente și care au fost în lot la începutul sezonului.

Cine nu vrea performanță la Dinamo va pleca, unii se simt comod la echipă”, a mai spus Mircea Rednic.