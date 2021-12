Mircea Rednic, descumpănit după Dinamo – Farul 0-2: „Nu se poate să îți iei mingi printre picioare. Vor pleca 14 jucători!”

Antrenorul lui Dinamo așteaptă pauza competițională pentru a pune la punct echipa și speră ca după revenire, „câinii” să poată lupta pentru evitarea retrogradării.

Farul a deschis scorul print Jefte Betancor, în minutul 53, pentru că la diferență de doar trei minute, George Ganea să stabilească scorul final al confruntării.

Mircea Rednic, descumpănit după Dinamo – Farul 0-2

Mircea Rednic a recunoscut că este descumpănit după , scor 0-2 și așteaptă pauza de iarnă pentru a pune la punct echipa și pentru a pregăti „marea evadare”:

„Normal că nu îmi convine, dar ținem cont și de situația care a fost azi. Am pierdut trei fundași centrali, plus jucătorii suspendați, practic mai mult de jumătate de echipă, dar nu ne-am prezentat rău. Ok, înfrângerea e înfrângere, dar ne prinde bine, e un joc util.

Știți bine că am spus că după ianuarie trag linie și atunci aștept să fiu judecat. Am avut și meciuri în care am avut puncte ca și câștigate, în care am pierdut după minutul 90”.

„Și azi am jucat bine contra unei echipe omogene, dacă le lași puțin spațiu, te judecă. Am avut și noi o situație de a marca, atunci când s-a scos de pe linia porții.

Am luat două goluri din faze fixe… problema lui Dinamo, nu mi se pare corect ca un apărător să își ia mingea printre picioare. La Dinamo nu se poate așa ceva, de acum eu sunt răspunzător 100%”, a mai spus Mircea Rednic la finalul meciului.

„Vor pleca 14 jucători, echipa nu a fost făcută de mine!”

și a spus de ce mai are nevoie Dinamo pentru a se salva de la retrogradare: „Echipa nu a fost formată de mine, nu a fost pregătită de mine, eu am venit pe parcurs.

Și eu mă așteptam la mai mult, dar au fost trei meciuri pierdute în prelungiri, înainte te gândeai doar la scor, nu la rezultat.

Am avut și probleme cu portarii, probleme mari cu fundașii centrali, nu se poate să am portari de 8.000 de euro… Popa are 5.000 de euro pe lună și nu se poate să te ridiculizeze Ganea, că dau și nume acum.

El a ieșit că mi-a spus că nu mai are aer, că a jucat puțin bolnav. Atacanții noștri nu au niciun gol, nu se pune pentru mine cel marcat din penalty.

S-au făcut greșeli… dar totuși, eu am adus jucători de 2,3-000 de euro salarii, fără comisioane… E normal să plece jucători, suntem 40 pe listă, suntem mulți și mai puțini buni”.

„O să plece vreo 14 jucători pentru că au și salarii mari. Trebuie să găsim soluții, pentru că suntem la limită și nu ne mai permitem să greșim.

Am avut timp, jucătorii pe care îi voi aduce… totdeauna când vine Rednic, bugetul se reduce… însă trebuie să mă descurc, dar trebuie să am și susținerea lor.

Pe teren, mulți dintre jucători nu au demonstrat că merită să rămână la Dinamo”, a mai spus Mircea Rednic la finalul confruntării.