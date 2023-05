Mircea Rednic, discurs dur după Gloria Buzău – UTA 0-0: „Am avut atacanți doar ca prezență. Trebuie să și dai, nu numai să ceri”

UTA Arad nu a reușit să rezolve soarta barajului pentru menținere în SuperLiga încă din meciul tur. Echipa antrenată de Mircea Rednic , iar orice rezultat rămâne deschis pentru meciul retur. Mircea Rednic a avut un discurs dur la adresa jucătorilor după meciul de la Buzău.

Mircea Rednic, dur cu jucătorii după Gloria Buzău – UTA Arad 0-0: „Nici măcar ca atitudine nu ne-am ridicat la nivelul lor”

Mircea Rednic și-a felicitat adversarii după meciul de la Buzău și . Fostul tehnician de la Dinamo a criticat atitudinea pe care fotbaliștii de la UTA Arad au arătat-o pe teren, însă este de părere că returul de la Arad va arăta diferit.

„Nu joacă numele. Îl felicit pe adversar că au jucat cu ambiție cu dăruire chiar dacă le-a fost foarte greu. Nu m-a surprins, mi se pare corect. Au ajuns la nivelul ăsta, este un meci care pentru ei poate să însemne foarte mult, e șansa lor, îi felicit pentru modul cum au abordat jocul. Noi nici măcar ca atitudine nu ne-am ridicat la nivelul lor.

Îmi cer scuze față de suporterii care au făcut deplasarea pentru că sunt sigur că au rămas dezamăgiți.La calitatea pe care o am nu pot să stau să fac strategii. Strategia noastră era să punem presiune, să ne creăm ocazii, să reușim înscriem și să câștigăm. În niciun caz să așteptăm.

Dacă așteptăm să ne atace o echipă din liga a doua… Nu poți să fac strategii la meciuri din astea. Nu am pierdut, asta e un lucru bun. La tragerea la sorți chiar m-am bucurat că meciul al doilea îl jucăm la Arad. La Arad sigur va fi altceva”, a declarat Mircea Rednic, la finalul partidei.

„Tu ca jucător trebuie să oferi, nu doar să ceri”

Totodată, Mircea Rednic a mărturisit că nu se gândește la perioada de transferuri care bate la ușă. Singurul obiectiv al celor de la UTA Arad este menținerea pe prima scenă a fotbalului românesc. Antrenorul și-a criticat anumiți jucători care în ciuda condițiilor bune de la Arad nu au avut rezultate.

„N-am avut atacanți, doar ca prezență. Ei trebuie să înțeleagă și să fie modești. La ce am realizat noi până acum e foarte puțin, la toate eforturile care s-au făcut în orașul ăsta. Nu ne mai interesează nici mercato, nici nimic. Ne interesează să câștigăm și să rămânem în SuperLiga.

Acesta este obiectivul nostru. Am avut prea multe probleme în săptămâna asta. Sunt momente când și tu trebuie să dai ca jucător, să oferi, nu numai să ceri. Probleme de joc, de viteză, nu vă gândiți la altceva. Ei au și responsabilități nu numai cereri. La asta suntem pe primul loc.

Din punctul ăsta de vedere la UTA e un nivel foarte bun și ca condiții și ca tot. Sunt obligați față de niște oameni care fac eforturi ca să vină la meciuri și în deplasare, avem obligația ca să terminăm cu bine acest baraj”, a spus Mircea Rednic.

Claudiu Keșeru a dat vina pe gazon după Gloria Buzău – UTA Arad 0-0: „A fost greu de respirat”

Claudiu Keșeru a fost titular în partida cu Gloria Buzău, însă prima repriză modestă a fostului atacant al naționalei l-a determinat pe Mircea Rednic să-l schimbe. Idriz Batha a intrat în locul lui Claudiu Keșeru la pauză. Fostul fotbalist de la FCSB s-a plâns de condițiile de joc după „semieșecul” cu Gloria Buzău.

„Terenul uscat, mingea care era diferită după aceea ne-am adaptat, dar nu am mai pus probleme. Am vrut să jucăm sus, dar acesta a fost nivelul energetic de astăzi. Am încercat să stăm sus, dar păcat că nu am deschis scorul la prima ocazie, acea bară, atunci probabil era meciul mult mai ușor. A fost o execuție grea, la un metru de linie, cinci centimetri mai interior și era în poartă.

Vom uda terenul pentru că astăzi chiar dacă n-a fost extrem de cald a fost greu de respirat și terenul sec. (n.r. a fost schimbat la pauză) Era 0-0, asta a fost decizia dumnealui. Trebuie să fim atenți și să ne facem jocul pentru a trece cu bine de acest baraj. Să păstrăm poarta noastră intactă și să înscriem”, a spus și Claudiu Keșeru.