Mircea Rednic, discurs furibund după Unirea Ungheni – UTA Arad 1-1: ”Trebuie să ne fie rușine la toată lumea în frunte cu mine”

după ce a fost egalată în ultimele minute de Unirea Ungheni, iar meciul s-a terminat cu scorul de 1-1. Mircea Rednic a fost un car de nervi la flash-interviul de la finalul partidei.

Mircea Rednic și-a demolat fotbaliștii după egalul cu Unirea Ungheni

Aflată pe locul 16 în Liga a Doua, Unirea Ungheni i-a ținut piept ”Bătrânei Doamne” în întâlnirea din a doua etapă a fazei grupelor Cupei României Betano. După ce arădenii au condus partida încă din minutul 10, prin golul argentinianului Augustin Vuletich, mureșenii au reușit să egaleze în minutul 82 după ce Szilard Magyari a înscris pentru Unirea.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic nu și-a menajat jucătorii după fluierul final. ”Puriul” a fost acid în declarații și s-a inclus printre vinovați: „Rușinos! Trebuie să ne fie rușine la toată lumea în frunte cu mine.

Nu au înțeles mesajul meu după meciul cu U Cluj, sunt jucători aici care mai mult vorbesc și, când li se oferă șansa să demonstreze că merită să joace la echipa asta, că merită să fie în lotul echipei UTA, nu o fac și eu sunt foarte supărat pe unii dintre ei.

ADVERTISEMENT

Suntem filosofi, suntem profesori, vorbim foarte mult în afara terenului, avem pretenții foarte mari, nemulțumiri, iar când trebuie să jucăm aici și să facem diferența, nu o facem.

Asta e, nu mai avem ce face acum, mai avem un singur meci, ne jucăm până la capăt șansele. Dar, dacă ai o atitudine cum ai avut-o în meciul de azi și dacă crezi că simpla prezență rezolvă meciul, nu știu ce va fi”, a declarat Mircea Rednic după pasul greșit făcut de echipa sa.

ADVERTISEMENT

Mircea Rednic: ”Cei care au venit aici au venit datorită mie!”

Antrenorul arădenilor a continuat să-și mustreze jucătorii, fără a da nume, după care a analizat cauza pentru care UTA nu a reușit să se impună astăzi: „Și dacă crezi că aici e de joacă… La UTA nu e de joacă! Nu trecem pe aici ca să fim și noi la o echipă, iar cei care au venit aici au venit datorită mie.

Dacă ăsta e respectul lor față de clubul UTA, față de competiție și față de mine, se înșală amarnic. Mulți dintre ei se înșală amarnic. O lipsă de respect totală, dacă tu nu faci diferența cu o echipă cu jucători de Liga 2 și nu ești peste ei măcar din punct de vedere tehnic…

ADVERTISEMENT

OK, un teren greu, nu-i ușor să joci aici, dar diferența a făcut-o atitudinea pe care am avut-o, lipsa de agresivitate. Am fost pe vârfuri, am fost depășiți la toate duelurile și am luat un gol cum l-am luat. Păcat de munca până la golul pe care l-am primit. Asta e, acum nu mă gândesc la meciul cu Farul, mă gândesc doar la meciul de duminică, cu Slobozia”, a spus Rednic

Arădenii dădeau semne de revenire în formă după , însă egalul de azi, împotriva unei echipe modeste de Liga a Doua, lasă fanilor un gust amar.

UTA a acumulat până în acest moment 2 puncte în grupă, iar acest lucru nu-i lasă decât varianta unei victorii în ultima etapă împotriva Farului Constanța, pentru a se putea califica în sferturile competiției.