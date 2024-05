Mircea Rednic, discurs furibund înainte de Dinamo – UTA: „Am un contract în avantajul clubului. Nu pot să am un salariu mai mic decât ei”

Mircea Rednic a anunțat că vrea să schimbe termenii contractului la UTA Arad. O discuție finală în acest sens va avea loc după , în etapa a 9-a din play-out-ul SuperLigii. „Puriul” i-a înțepat pe Laszlo Balint și Ilie Poenaru, foștii antrenori ai „Bătrânei Doamne”.

Mircea Rednic, discurs furibund înainte de Dinamo – UTA: „Am un contract în avantajul clubului”

, cu o etapă rămasă până la finalul sezonului. Totuși, arădenii nu pot evolua la barajul pentru UEFA Conference League pentru că nu au depus licența pentru cupele europene.

La conferința de presă premergătoare duelului cu Dinamo, Mircea Rednic a vorbit despre viitorul său la UTA Arad. Antrenorul în vârstă de 62 de ani vrea un contract mai avantajos decât cel pe care îl are în prezent pe banca „textiliștilor”.

„Mai am contract încă un an de zile, deja am discutat cu domnul Meszar pentru că am un contract care a fost făcut mai mult în avantajul clubului.

Am vrut să le demonstrez că eu n-am venit nici să câștig bani, am venit să demonstrez, dacă mai aveam ceva de demonstrat, că sunt un antrenor bun!”, a declarat Mircea Rednic.

„Nu pot să am un salariu mai mic decât Balint și Poenaru”

Mircea Rednic mai are contract cu UTA Arad până la finalul sezonului 2024/2025. „Puriul” se află pe banca arădenilor din aprilie 2023, perioadă în care a adunat 47 de meciuri. Rednic i-a taxat pe Laszlo Balint și Ilie Poenaru, foștii antrenori de la Arad.

„Am clauze care pe mine m-au avantajat. Când aud că Șumudică are nu știu cât, Gâlcă are 500.000 dacă-l dai afară… eu n-am nicio clauză, pe mine pot să mă dea afară.

Am o clauză că mă poate da afară dacă cinci meciuri sunt pe loc de retrogradare sau baraj. O să trebuiască să se schimbe, că eu nu pot să am un salariu mai mic decât Balint și Poenaru. N-am nimic cu ei.

Cred că merit, nu? Merit sau nu merit? Eu am făcut apeluri la conferințe, vreau mai mult! Și cred că se poate mai mult!”, a mai spus Mircea Rednic. Mircea Rednic o poate trimite pe Dinamo în liga secundă.

Duelul de pe „Arcul de Triumf” are loc duminică, 12 mai, ora 21:30, în ultima rundă a sezonului. „Câinii” au nevoie de victorie, dar și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a evita retrogradarea.