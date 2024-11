Mircea Rednic, dur cu Dinamo și fanii „câinilor” după ce UTA a pierdut cu 0-1: „Am întâlnit echipe mai bune” / „D-aia nu mai pot eu”

Mircea Rednic a fost extrem de acid la finalul . „Puriul” s-a arătat extrem de indignat de faptul că echipa sa a luat bătaie și a făcut declarații la adresa „câinilor roșii”.

Mircea Redinic nu crede că Dinamo merită în play-off: „Mi-e ciudă că n-am câștigat”

după victoria cu UTA Arad, dar Mircea Rednic nu crede că echipa lui Kopic poate termina în top 6 la finalul sezonului regulat. A fost al treilea meci la rând al arădenilor în care nu reușesc să se impună în fața roș-albilor.

„Dezamăgire, eu cred că meritam mai mult. Am avut momente bune, am construit, am avut acțiuni periculoase. Golubovic a fost într-o formă bună, ei au avut un gol dintr-o minge lungă respinsă, a venit Politic, și aia o minge deviată ușor.

Trebuia să fim mai lucizi, ne-am precipitat. A fost mai mult o luptă, trebuia să fim mai calmi, mai inteligenți. Au fost câteva situații în care chiar am fost periculoși, dar n-am reușit să înscriem.

Toată echipa e vinovată la gol. Au mai avut un șut în prima repriză, în rest n-au avut mari situații. S-au apărat, au gestionat mult mai bine decât noi.

Și ultimele partide tot așa le-am pierdut. De asta mi-e ciudă. Îmi place că le e ciudă (n.r.- jucătorilor) că au pierdut că ăsta nu e meci de pierdut.

Nu (n.r.- dacă Dinamo arată ca o echipă de play-off)! Am întâlnit echipe mult mai puternice decât Dinamo. Dinamo a luptat. (n.r.- O să-l înjure suporterii lui Dinamo pentru această declarație) De asta nu mai pot eu, mie mi-e ciudă că n-am câștigat”, a declarat Mircea Rednic, după Dinamo – UTA Arad 1-0.

21 aprilie 2021 este data ultimei victorii a celor de la UTA Arad, cu Dinamo, la București. În urma eșecului din etapa a 15-a a actualului sezon, echipa lui Mircea Rednic este a 9-a în SuperLiga, cu 18 puncte, la două lungimi de play-off.

Golul lui Politic a făcut diferența

Singurul gol al partidei de pe stadionul „Arcul de Triumf” , care a profitat de o eroare în defensiva „textiliștilor”. Reușita în poarta lui Robert Popa a fost a 5-a pentru Politic în acest campionat.

Conferință Mircea Rednic după Dinamo - UTA 1-0