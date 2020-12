Mircea Rednic e convins că Viitorul va câștiga la Mediaș: „Vrem 3 puncte ca să fim veseli de Sărbători!”

Mircea Rednic, antrenorul Viitorului, a analizat meciul pe care formația sa îl va juca contra celor de la Gaz Metan. El este încrezător că echipa pe care o pregătește va obține victoria.

Viitorul Constanța o va înfrunta în etapa cu numărul 15 pe Gaz Metan la Mediaș. Partida se va juca sâmbătă, cu începere de la ora 20:30.

Mircea Rednic consideră că echipa sa va avea un meci greu cu Gaz Metan. Din lotul Viitorului lipsește doar Ciobanu, iar în rest antrenorul român poate conta pe toți jucătorii. Obiectivul Viitorului pentru acest joc este obținerea celor trei puncte, iar tehnicianul este sigur că echipa sa va câștiga:

Mircea Rednic este sigur că Viitorul se va impune în duelul de la Mediaș

”Ultima impresie contează. O deplasare dificilă ținând cont și de situația celor de la Mediaș. Ce e îmbucurător că în afară de Ciobanu am toți jucătorii la dispoziție. Am reușit să-i recuperez și pe cei care au avut probleme după meciul cu Botoșani. Sunt ferm convins nu numai că vom juca bine, la ultimul meci chiar nu pot să zic că n-am jucat bine, dar sunt convins că vom și obține cele trei puncte de care avem mare nevoie”.

Viitorul își propune ca în acest sezon să se claseze în primele șase echipe ale campionatului. Mircea Rednic le cere elevilor săi ca la această partidă să dea dovadă de determinare, dorință și responsabilitate: ”În primul rând, vrem să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am propus anul acesta de a termina în primele 6 și plus de asta și pentru ei pentru moralul lor, pentru moralul suporterilor, pentru ei în primul rând ar fi bine că vin sărbătorile să fie și ei veseli și au tot interesul și aștep ca meciul acesta să aibă mai multă determinare și mai multă dorință și mai multă responsabilitate. Să evităm greșelile care le-am făcut în cele două meciuri de când am preluat eu echipa și atunci sunt ferm convins că vom veni cu un rezultat bun”.

”Eu zic că lotul lui Mediaș este peste poziția lor din clasament ținând cont de meciurile bune pe care le-au făcut. Au bătut la CFR și atunci chiar au jucat bine și au pus mari probleme. E greu să câștigi la Cluj. Deci au un lot, dar fiind și antrenor nou și el a folosit mulți jucători. A încercat să-i vadă, dar e o echipă care trebuie tratată foarte serios. Posibilități au și au jucători cu calitate deci trebuie să fim foarte atenți.

Mircea Rednic: „Am un lot bun, cu jucători cu calitate, concurență pe posturi”

Acum toate meciurile sunt grele. Noi, în primul rând, trebuie să ne concentrăm pe meciul de la Mediaș. Mai sunt multe meciuri, dar ar fi păcat ca să nu venim cu trei puncte de la Mediaș. V-am zis că ușor nu o să fie și vreau să încerc să-i conștientizez de importanța și de valoarea pe care echipa o are. Deja am aproape două săptămâni de când lucrez cu ei. Am un lot bun, cu jucători cu calitate, concurență pe posturi. Normal că încă echipa nu-i omogenă. N-are nici cum să fie pentru că mi s-a cerut să fac o evaluare a lotului. Vedeți că am avut până acuma două meciuri. Am jucat primul meci cu Cojocaru, al doilea cu Căbuz. În meciul de mâine voi juca cu Arpi (n.r. Arpad Tordai). Vreau să-l văd și pe el. Ei se antrenează foarte bine și îi dau și lui șanse să joace poate vor mai fi încă două schimbări față de meciul cu Botoșani”, a adăugat Mircea Rednic.

Rednic va aduce la echipă și fotbaliști de la Academia lui Gică Hagi pentru a completa lotul: ”În această perioadă vreau să-mi fac și o idee legat de lot dacă mai e nevoie să ne întărim. Sigur, voi mai completa lotul cu jucători de la Academie pe care i-am avut în această perioadă”. Mircea Rednic l-a atacat pe fostul antrenor de la Viitorul după debutul său pe banca echipei din Constanța.

Înaintea duelului, Viitorul se află pe locul 7 în clasament, cu 17 puncte acumulate. De partea cealaltă, Gaz Metan este pe poziția cu numărul 14, cu 13 puncte.

