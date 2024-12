Mircea Rednic, extrem de supărat după 1-5 cu Farul. Ce a spus despre plecarea de la UTA: „O să discutăm”

. Arădenii au suferit o înfrângere drastică cu scorul de 5-1, pierzând astfel șansa de a merge mai departe în sferturile de finală ale competiției.

Mircea Rednic s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale: „Sunt supărat, dar sunt și realist”

UTA a pierdut șansa de a merge mai departe în Cupa României Betano, competiție care îți poate asigura, printr-un parcurs foarte scurt, un loc în preliminariile UEFA Europa League.

Echipa lui Gică Hagi s-a impus astăzi cu scorul de 5-1 și a reușit să-și obțină un loc în sferturile de finală, adâncind astfel criza din tabăra arădenilor. Cojocaru a deschis foarte repede scorul pe Stadionul Francisc Neuman, în minutul 4, iar pentru „Bătrâna Doamnă” a urmat un calvar.

Foarte supărat și dezamăgit pe elevii săi, „Puriul” i-a atenționat în flash-interviul de la finalul partidei: „Sunt supărat, normal, la ceea ce s-a întâmplat… dar sunt și realist.

Să nu judecăm acum la supărare. Să ținem cont că am avut și probleme de efectiv. Am improvizat la mijlocul terenului, iar ei acolo au câștigat jocul în prima repriză. Au fost greșelile noastre și ne-au dat gol.

Am avut ocaziile noastre, prin Costache și Omondi. Noi nu am dat gol, iar ei au dat. Putea fi 4-4 la pauză. Au calitate și au avut și ambiție, asta a făcut diferența. Am încercat să explic situația și momentul, cu o victorie puteam continua în Cupă.

Am încercat să fac câteva modificări în echipă și așa a fost să fie.”, a declarat dezamăgit Mircea Rednic

Întrebat despre posibilitatea de a pleca de la echipă, Rednic a fost categoric: „Nu m-am gândit nicio secundă să plec. O să vină pauza și o să discutăm. Au tot interesul să dea totul, dacă vor să meargă în vacanță liniștiți și știți la ce mă refer. Trebuie să dea totul pentru a câștiga ultimul meci”, a spus Mircea Rednic, la .

Lui Mircea Rednic i s-a strigat demisia la ultimul meci de acasă împotriva Unirii Slobozia

După înfrângerea împotriva Unirii Slobozia de pe Francisc Neuman, scor 3-4, Mircea Rednic declara că atât el, cât și jucătorii simt o presiune suplimentară, negativă atunci când evoluează pe teren propriu. În acea partidă,

În campionat, UTA Arad se află pe poziția a 12-a, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia, care ocupă primul loc de baraj pentru evitarea retrogradării, în timp ce, în Cupă, aventura arădenilor din acest sezon s-a oprit în această seară.