Mircea Rednic, furios după ce UTA a fost învinsă de Unirea Slobozia: „Trebuie să ne trezim”. Ce a declarat Adrian Mihalcea

UTA are în continuare emoții în play-out-ul din Superligă. , iar la finalul partidei Mircea Rednic a fost extrem de dezamăgit de evoluția elevilor săi, dar și de arbitrajul lui Ionuț Coza.

UTA, învinsă de Unirea Slobozia. Mircea Rednic: „Nu am contat în atac”

Unirea Slobozia a deschis scorul în minutul 48 al partidei cu UTA printr-o execuție frumoasă a lui Jakub Vojtus, iar georgianul Bachana Arabuli a dublat avantajul la capătul unei faze fixe. În prelungirile jocului, Șerbănică l-a tras clar de tricou pe Rassoul în careu, însă „centralul” Ionuț Coza a acordat penalty doar după ce a revăzut faza pe monitorul VAR. M’Poku a transformat lovitura de la 11 metri, dar arădenii nu au mai avut timp să forțeze egalarea.

Mircea Rednic a vorbit la final despre eșecul suferit de „roș-albi”. „Au fost mult mai agresivi, dar și modul în care au fost lăsați să fie mai agresivi. La modul în care s-a jucat a fost doar un cartonaș galben. Știam, ăsta e jocul lor, baloane lungi, faze fixe. Așa s-a întâmplat și la golul lor, a dat ăsta (n.r. Vojtus) un șut de excepție. Golul doi a fost din corner și după aia am încercat, dar nu am contat în atac.

Ei joacă la calitățile pe care le au, le-am spus că dacă nu vor avea atitudine, atunci nu vom avea șanse. Era clar, vezi Doamne, noi suntem Barcelona, că avem teren bun acasă și jucăm cu pase. Așa am pățit și la Iași, noi am vrut să jucăm, dar când trebuia să intrăm în situații unu la unu, nu am blocat. Au fost pragmatici și au punctat. Trebuie neapărat să ne trezim, pentru că nu e ușor” a declarat experimentatul tehnician, conform .

Dialog tensionat între Mircea Rednic și Adrian Mihalcea

Mircea Rednic a primit un cartonaș galben pentru proteste după penalty-ul acordat UTA-ei, iar după fluierul final a avut un dialog tensionat cu Adrian Mihalcea în momentul în care cei doi tehnicieni și-au strâns mâna. „Nu a fost un conflict, nu știu ce a venit el să-mi spună, era tensiunea meciului.

Nu-i posibil, la penalty-ul ăla arbitrul era la doi metri, trebuie să te cheme VAR-ul? I-a rupt tricoul. Ai tras de timp… dar nu mai contează. Am dat mâna cu el, nu știu ce tot spunea el acolo. Cartonașul galben l-am luat pe merit, am fost puțin nervos” a transmis antrenorul arădenilor.

UTA a avut oportunitatea să urce pe prima poziție a play-out-ului, dar după acest eșec rămâne pe locul 11, la doar un punct de zona barajului. „Se joacă play-out-ul, toate echipele sunt apropiate, se joacă. Jucătorii ar trebui să resimtă presiunea, dar la felul cum ne-am comportat azi nu cred că o resimt. Nu așa se joacă un meci.

O să fie o luptă de acum încolo. Acest meci a trecut, trebuie să ne gândim la cel cu Sepsi, care va fi foarte greu” a declarat Mircea Rednic. se va disputa vineri, de la ora 20:00.

Ce a declarat Adrian Mihalcea despre momentul tensionat cu Mircea Rednic

Tehnicianul Unirii Slobozia a vorbit la rândul său despre evenimentul tensionat de la finalul partidei. „Niciodată, conflict cu domnul Rednic? Nu, am stat în perimetrul meu. Conflict cu nea Mircea, care mi-a fost antrenor și pot să spun că suntem prieteni?! Nu îmi permit. Nu știu ce s-a întâmplat, am fost și am dat mâna și atât. Îi înțeleg supărarea” a declarat Adrian Mihalcea pentru sursa menționată.

Antrenorul ialomițenilor a analizat și situația echipei sale după acest succes: „Am reintrat în lupta pentru locurile de baraj, e departe de mine gândul să fim mai sus. E bine că avem speranță, suntem echipa neînvinsă în acest play-out și acest lucru îmi dă speranță că putem merge mai departe”.