Mircea Rednic i-a pregătit o surpriză lui Sepsi: „Trebuie să ne asumăm asta”. Video

Viitorul Constanța – Sepsi este meciul care deschide etapa a 19-a în Liga 1. Mircea Rednic va miza pe un jucător abia transferat. ”Trebuie să ne asumăm asta”.

Neînvinsă în Liga 1, în meciurile din acest an, Viitorul Constanța poate urca pe loc de play-off dacă o învinge, marți, pe Spesi. Mircea Rednic nu are probleme de lot și a anunțat că va miza pe cea mai nouă achiziție, Răzvan Grădinaru.

”Grădinaru e apt de joc și va fi în lotul pentru meciul de mâine. Am făcut meciuri bune în ultima perioadă, dar am și pierdut multe puncte. Avem nevoie de mai mult tupeu, să riscăm mai mult, trebuie să ne asumăm lucrurile astea”, a declarat Mircea Rednic, pentru site-ul official al clubului.

”Sepsi e echipa completă”

Tenicianul dobrogenilor a mărturisit că se teme de forța echipei din Covasna și crede că întâlnirea de la Ovidiu este deschisă oricărui rezultat

”Sepsi este o echipă foarte bine organizată, o echipă echilibrată din toate punctele de vedere, are jucători cu calitate, e o echipă completă. Când are mingea atacă, când o pierde se apără. De aia și rezultatele lor nu sunt întâmplătoare, da și noi stăm bine și am făcut meciuri bune”, a punctat Rednic.

”Sepsi este una dintre cele mai agresive echipe. Eu am lucrat cu antrenorul lor la Timișoara, știu că nu va fi deloc ușor. Sepsi este una dintre cele mai bune echipe ale campionatului și își merită locul pe care sunt”, a completat fundașul Andrei Artean.

Fără căpitan în meciul cu Sepsi

Viitorul Constanța nu se va baza în meciul contra celor de la Sepsi OSK pe căpitanul Virgil Ghiță. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, oficialii dobrogenilor au bătut palma cu campioana Ungariei, Ferencvaros Budapesta, pentru transferul fotbalistului de 22 de ani.

”Știam când am semnat cu Viitorul care sunt condițiile. Este un club care crește jucători și vinde foarte mult. Nu este o surpriză pentru mine. Este o pierdere importantă, dar și suma pe care clubul o va încasa este la fel de importantă”, a mai spus Rednic.

Aproximativ 800.000 de euro vor intra în contul Viitorului de pe urma transferului lui Ghiță la campioana Ungariei. În ultimele trei sezoane Virgil Ghiță a fost titular de drept în defensiva grupării de la malul mării. De la debutul său, în 2017, a bifat, numai în Liga 1, 69 de meciuri.