Mircea Rednic îi desființează pe conducătorii lui Dinamo: „Spaniolii sunt rupți în… Îi vedeai după pantofi”

Dinamo a pierdut cu 0-5 pe teren propriu în fața Viitorului. Antrenorul dobrogenilor este Mircea Rednic, o adevărată legendă pentru gruparea alb-roșie.

După meci, Rednic a vorbit despre situația din Ștefan cel Mare și susține că vânzarea clubului către Pablo Cortacero a fost una făcută cu rea intenție. El a trimis noi săgeți către Ionuț Negoiță.

De asemenea, Rednic a vorbit și despre inevitabila plecare a lui Alexandru Mățan în SUA, la Columbus Crew. FANATIK a anunțat în exclusivitate mutarea care l-a supărat pe antrenorul Viitorului.

Mircea Rednic îi desființează pe conducătorii lui Dinamo: „Rupți în…!”

Fost fundaș al lui Dinamo, dar și cel mai de succes antrenor al clubului din ultimii ani, Mircea Rednic a vorbit cu durere despre ceea ce se întâmplă la formația sa de suflet.

Chiar dacă a învins-o cu 5-0 chiar în Ștefan cel Mare pe Dinamo, Mircea Rednic nu s-a putut bucura și a recunoscut că regretă situația în care a ajuns fostul său club, ajuns acum pe poziție de baraj.

El i-a atacat dur pe conducătorii spanioli, dar l-a înțepat și pe Ionuț Negoiță, cel despre care spune că nu este sigur că a cedat cu adevărat echipa spaniolilor lui Pablo Cortacero.

„Îmi pare rău pentru Dinamo, nu trebuia să se ajungă aici. Nici nu se știe dacă a vândut echipa, dacă n-a vândut-o… Și nu se poate să vinzi echipa unor oameni care sunt rupți în…

Numai la pantofi dacă te uitai vedeai că e ceva în neregulă. Cine a făcut asta a vrut să facă rău, n-are nicio treabă cu Dinamo. Jucătorii au calitate, dar e greu când nu ai stabilitate”, a spus Rednic la Digisport.

Nemulțumit și de situația de la Viitorul, dar împăcat cu soarta: „Știam care e situația”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Alexandru Mățan va pleca de la Viitorul în Statele Unite ale Americii. Tot site-ul nostru v-a informat cu privire la echipa care îl va aduce pe fotbalistul lui Mircea Rednic, respectiv Columbus Crew.

Rednic este nemulțumit de faptul că se trezește fără diverși jucători de pe o zi pe alta. De altfel, nu doar Mățan a plecat de la Viitorul în ultimele luni, ci și Kevin Luckassen, Gabi Iancu, Rivaldinho sau Louis Munteanu.

„Nu e ușor când azi te anunță că pleacă un jucător (n.r. Mățan), și mâine ai meci. Știam care e situația, s-a apelat la mine că am experiență și găsesc soluții.

E vorba de răbdare, când nu-i cunoșteam și am rulat tot lotul… Am pierdut pe greșelile noastre și atunci, nu ne-a dominat adversarul. Doar cu Astra am suferit, în repriza a doua”, a mai spus Rednic.