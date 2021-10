Mircea Rednic bagă din nou bani la Dinamo: “Două comisioane de 4.500 de euro le-am plătit eu”. Ce se întâmplă cu noile transferuri. Video

Penultima în clasament, Dinamo are meci greu cu Sepsi Sfântu Gheorghe, duminică, în deplasare. Antrenorul Mircea Rednic este, însă, optimist.

Are la dispoziție aproape tot lotul de jucători, iar la ultimele antrenamente i-a învățat pe jucătorii lui mici trucuri pentru a nu mai pierde meciurile în prelungiri.

Mircea Rednic a ajutat (iar) financiar clubul Dinamo

Mircea Rednic este recunoscut pentru faptul că își motivează jucătorii acordându-le prime de joc. A făcut-o și în vechiul mandat, le-a promis un astfel de bonus și la meciul cu UTA din actualul campionat.

Tehnicianul a vorbit și despre ”problema comisioanelor” plătite de club către impresari și a dezvăluit că și el a plătit două astfel de comisioane.

”E plăcerea mea să dau bani la Dinamo, sunt banii mei, fac ce vreau cu ei. Din cinci jucători care au venit în ultima vreme unul singur n-a avut comision, nu-i dau numele.

Iar celelalte patru comisioane le-am plătit noi. Un comision de 2.500 l-a plătit tata Nițu (Gheoghe Nițu, om de afaceri care ajută cu bani clubul Dinamo – n.r.), unul de 2.500 l-a plătit Iuhas (Marian Iuhas, afaceristul care a plătit cantonamentul din vară al ”câinilor” – n.r.) și două comisioane de 4.500 le-a plătit Rednic”, a explicat tehnicianul.

Mircea Rednic: ”Jucătorii noi sunt buni, dar nu au ritm”

De la revenirea lui Mircea Rednic, Dinamo a efectuat , dar nu toți noii-veniți sunt apți să joace. Unii așteaptă cartea verde, alții nu sunt pregătiți.

”Au venit jucătorii noi, am făcut ceva eforturi să-i aducem, mulțumesc conducerii că m-a susținut. Au semnat dar încă nu au cartea verde deci nu vor fi în lot (pentru meciul cu Sepsi – n.r.).

Cei care au venit azi vor face testul fizic, doi dintre ei arată bine. Poate un fundaș dreapta o să mai vină până la iarnă. Jucători buni sunt, dar n-au ritm și e nevoie de o lună ca să arate ce pot”, a explicat Rednic în conferința de presă de dinaintea meciului cu Sepsi.

Antrenorul dinamovist știe de ce are nevoie echipa pentru a ieși din pasa proastă și anunță că obiectivul nu s-a schimbat nici după seria de transferuri din ultima perioadă. Dinamo va lupta pentru evitarea retrogradării.

”Important e să vină prima victorie după care nu ne mai oprim până la sfârșitul anului. Chiar și așa obiectivul nostru este să ne salvăm de la retrogradare. Vreau să facem un joc consistent, să ne creăm ocazii dacă vrem să câștigăm.

Meciul de Cupă a fost special, am protejat jucători, am dat șanse la alții, dar meciul de campionat va fi altfel. Au mai fost situații de genul acesta la Dinamo, nu trebuie să ne uităm la clasament, sau ne uităm, dar în sus”, a adăugat Mircea Rednic.

Mesajul lui Mircea Rednic pentru jucătorii ”Cu unii nu mai am răbdare”

În acest moment Dinamo are un lot mai mult decât generos. O recunoaște chiar antrenorul Mircea Rednic. Acesta a ținut să precizeze că nici nici Cătălin Țîră nu au fost ”exilați” la echipa a doua și a transmis un mesaj clar celor care se eschivează să se pregătească și să joace la satelit.

”Eu am răbdare cu unii dintre ei, cu unii nu mai am. Unii au trecut la echipa a doua ca să înțeleagă că acum au concurență, am 30 de jucători în lot. Nica nu a fost niciodată la echipa a doua, Nica și Tîră nu au fost trimiși la echipa a doua. E normal că unii nu o să prindă echipa.

Cei care nu prind echipa o să le punem la dispoziție un antrenor cu Licența Pro sau o să se pregătească cu echipa a doua, dar sunt unii care nu înțeleg, s-au obișnuit cu echipa mare și când îi trimiți la echipa a doua ori joacă cum joacă, ori se dau accidentați.

Am avut jucători care de la mine au plecați apți către echipa a doua și când au ajuns acolo au avut o bătătură, sau o unghie neagră. Unii dintre ei sunt răsfățați și trebuie să înțeleagă că te duci la echipa a doua să joci, trebuie să fii exemplu. Dacă în liga a treia nu arăți că ești mai bun decât ceilalți, înseamnă că nu ai ce să cauți la echipa mare”, a punctat Rednic în cadrul conferinței de presă.