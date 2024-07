Mircea Rednic, ironic la posibilitatea de a ajunge selecționerul României: ”Nu am fost nici măcar antrenorul etapei”

Prima opțiune a federalilor o reprezintă Gică Hagi, iar FANATIK a aflat că acestuia să-și rezolve problemele de la Farul până marți, 30 iulie.

Mircea Rednic nu se gândește la postul de selecționer

În conferința de presă susținută înaintea meciului UTA Arad – Universitatea Cluj, din etapa a 3-a din SuperLiga, antrenorul Mircea Rednic a răspuns cu o ironie când a fost întrebat de postul de selecționer al naționalei României.

”Eu la națională? Nu am fost nici măcar antrenorul etapei anul trecut. Am văzut că a fost propus Dorinel Munteanu, dar Oțelul a terminat sub noi sezonul trecut. Performanțele mele nu contează pentru nimeni. Eu nu sunt luat în considerare, dar mă simt bine aici, la UTA.

Eu cred că se știe cine va fi antrenor la echipa națională. A fost băgat în față numele lui Gică Hagi și apoi Ladislau Boloni, doar așa, să se facă valuri. Selecționerul se știe deja, doar trebuie anunțat”, a declarat Rednic misterios.

Duckadam l-a propus pe Rednic la națională

Chiar dacă numele său nu s-a regăsit pe lista cu posibili viitori întocmită de Comisia Tehnică a FRF, Mircea Rednic a fost propus pentru postul de selecționer de fostul mare portar Helmuth Duckadam.

”Ceea ce nu înțeleg eu… Încep negocierile, după ce propune Comisia… În fine. Și anul trecut au început negocierile. Cu cine? Cu Hagi, Răzvan Lucescu, Petrescu, Boloni. Antrenori care din start au spus că nu vin.

Sigur, Boloni ar fi venit, dar în condițiile impuse de el. Acum încep din nou. Mai sunt antrenori care mâine ar veni la națională. Cu experiență, dar cărora nu le dă nimeni nicio șansă. De ce? Șumudică, Dorinel Munteanu, Mircea Rednic.

Pițurcă nu știu dacă ar putea lucra cu Burleanu. Acești antrenori ar veni cu staff-ul lor, iar Federația dorește ca staff-ul care e la ora actuală la națională să rămână”, a spus Duckadam, la emisiunea Fotbal Club de la .

Gică Hagi a anunțat că de a fi noul selecționer al naționalei României, însă nu o va face publică decât după întâlnirea pe care Farul o are cu FC Botoșani, duminică, 28 iulie, de la ora 19:00.