Mircea Rednic își face praf jucătorii după FCSB – UTA 4-0. Ce zice de lupta la titlu

, care pare că își continuă marșul nestingherit spre primul titlu de campioană după opt ani.

Mircea Rednic, un car de nervi după FCSB – UTA 4-0: „E lipsă de atenție, resposanbilitate”

Mircea Rednic și-a găsit greu cuvintele : „Nu m-au ajutat, dar nici nu s-au ajutat pe ei. Am început bine, am avut o bară, ei au avut un gol din corner și a doua i-a pus Căpușă pe tavă. Și asta a fost prima repriză”.

„Strâmbul” a explicat ce le-a reproșat jucătorilor săi în vestiar și atacă și arbitrajul: „E lipsă de atenție, responsabilitate. Am luat prea multe goluri din faze fixe. Un penalty, habar n-am dacă a fost. Nu știu dacă l-a atins sau nu. Cred că l-a dat foarte ușor. Steaua (n.r.FCSB) are jucători cu calitate și în momentul în care faci greșeli… Am început bine, am luat gol și tot așa.

Le-am spus că e vorba de respectul lor, de orgoliu. Steaua n-a făcut un meci bun azi, care să mă impresioneze. Au profitat de greșelile noastre copilărești. Mai ales la primul gol. Fabri stătea se uita și a dat din voleu. De golul doi nu mai vorbesc”, a declarat Rednic după meci la .

Mircea Rednic cere de urgență 3-4 transferuri: „Am avut o listă de 5 jucători și n-am reușit să aducem niciunul”

Antrenorul arădenilor consideră că echipa sa a avut și mult ghinion: „Îmi pare rău așa ca atitudine. Noi nu cu ei ne batem. N-am avut nici răutate astăzi. La 2-0 am făcut ocazie singur cu portarul și Fabri a dat peste tribună. N-am profitat. Am făcut trei schimbări la pauză, dar jucătorii n-au intrat bine”.

Rednic cere conducerii să îi aducă jucători după ce la UTA au fost aduși în acest sezon 29 de fotbaliști: „Am spus că am nevoie de jucători. Nu sunt mulțumit. Problema e că facem liste, ne dăm OK-ul și nu se înaintează. Suferim în atac, am avut o listă de vreo cinci jucători și nu am reușit să aducem niciunul. N-am nevoie de mai mult de 3-4 schimbări. Jucătorii mai trag de timp până la 31 ianuarie”.

Dinamovistul e destul de sigur că nimic nu o mai poate opri pe FCSB din drumul spre titlu: „Nu m-au impresionat, dar au lot foarte bun, concurență pe posturi. Eu zic că nu poate nimeni. Se vede că s-a format un grup, au arătat ca o echipă și au entuziasm”.